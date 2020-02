Ya hay interino en Fiscalía Anticorrupción

Fue designado un encargado de despacho en la Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción, en tanto el Congreso del Estado resuelve respecto a la renuncia de Jorge Alejandro Vera Noyola y es electo un nuevo titular, indicó Federico Garza Herrera, fiscal general del estado.

Luego de que la semana pasada se divulgó la carta de renuncia de Jorge Vera a la Fiscalía anticorrupción, el fiscal general indicó que el documento fue dirigido al Congreso del Estado y hasta el momento no ha recibido notificación oficial al respecto, sin embargo este jueves emitió un acuerdo mediante el cual, instruye a Juan Alberto Camarillo Zavala a darle continuidad a los asuntos que lleva la dependencia.

Local Combate a la corrupción en SLP no se basa en una persona

Indicó que esta persona ha litigado los asuntos de la fiscalía anticorrupción, por lo que ya tiene experiencia en el tema, “se hará cargo en tanto el Congreso resuelve la renuncia” y se da el proceso para que el gobernador envíe una terna para que los legisladores elijan al nuevo fiscal.

Respecto a las acusaciones de que dicho ente no ha dado resultados en el combate a la corrupción, Garza Herrera señaló que es el ex fiscal quien puede responder a dichos cuestionamientos, aunque indicó que no tiene inconveniente en comparecer ante el Congreso del Estado por esta renuncia.

También se refirió a la propuesta del Congreso para dar autonomía a la Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción y dijo que habrá que revisar si es viable de acuerdo a las disposiciones del artículo 102 constitucional.