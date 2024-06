Al menos 12 escuelas en SLP, sin clases presenciales

Doce escuelas de San Luis Potosí que se localizan principalmente en la Huasteca potosina no tienen clases debido a diversas situaciones, efectivamente hay algunas que por las condiciones meteorológicas actuales, no están teniendo actividades normales, esto fue confirmado por el titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, SEGE, Juan Carlos Torres Cedillo.

El funcionario estatal, señaló que esos doce centros escolares que no están teniendo clases, en cinco no hubo oportunidad a ellas por las inundaciones que están dejando las lluvias del huracán Alberto, principalmente se identifica que se trata de planteles ubicados en la región huasteca, hay escuelas que sufrieron diversos desperfectos por las lluvias y el resto no ha sido de consecuencias mayores pero que si ameritaron esta determinación de cerrar.

Fueron las áreas directivas de los diversos planteles escolares de la entidad quienes tomaron la decisión de suspender las clases, motivados principalmente por las condiciones meteorológicas actuales, sin embargo, se indica que no hay situaciones mayores que lamentar.

“Son los propios directivos los que marcan si las condiciones son complicadas en los lugares de trabajo y recibimos algunos reportes tenemos 12 concretamente de escuelas que no tuvieron clases, lo decidieron los directivos junto con los supervisores. Este asunto no ha sido de graves consecuencias, seguimos los protocolos adecuados, están listos para aplicarse si es que les llega más fuerte la cuestión climática”.

La región en mención, está recibiendo con mayor fuerza este fenómeno de la naturaleza, y es común que haya desgajamientos de cerros que impiden la movilidad, el libre tránsito y la comunicación, por la cuestión geográfica, hay escuelas que se encuentran en mal estado en donde reconoce ya se cayó una barda, aunque no específico de detalles de la ubicación de éste plantel.

Los alumnos actualmente no han interrumpido su educación, aunque no se encuentran trabajando en un horario normal ni toda la jornada educativa, lo que afirma le ayuda a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, SEGE, para no entorpecer los trabajos “prácticamente la parte académica, ya la terminamos”.

Se está previendo con protocolos de seguridad el hecho de que algunas escuelas se tengan que cerrar, que no haya clases presenciales porque prácticamente están a pocos días del cierre escolar y se puede trabajar a través de las plataformas para ver detalles, sobre todo que tienen que ver con la realización de los festivales de fin de cursos, “y entonces no significa un problema estar fuera de las aulas porque se está cubriendo el calendario educativo del país, mismo que marca a la Secretaría de Educación Pública, SEP, del gobierno de la República Mexicana”.