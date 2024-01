Aguas del Poniente trabaja “como si nada hubiera pasado”

En una primera mesa de trabajo, regidores capitalinos analizaron y discutieron la iniciativa para crear una Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Ayuntamiento de San Luis Potosí que, se hará cargo de la operatividad de la empresa Aguas del Poniente.

A fines del año pasado, la compañía finalmente fue cedida al Ayuntamiento capitalino al llegar a su término su concesión; a partir de esa fecha, inició un proceso de entrega-recepción que se calculó durará ocho meses; asimismo, se ofreció que su manejo legal, técnico, administrativo y financiero no quedaría en manos de Interapas, sino de la Subdirección de Agua del Ayuntamiento, que elevaría su status a Dirección.

A la reunión, efectuada en el Centro Unión, acudió el Tesorero Municipal y directivos de la Secretaría del Bienestar Municipal, así como de Interapas, así como los regidores integrantes de las citadas comisiones.

Durante la reunión, el tesorero expuso que la transición no se puede lograr de la noche a la mañana, que se requiere de un proceso de varios meses como ya se había anticipado. “Ellos (Aguas del Poniente) sigue operando como si nada hubiera pasado, para dar certeza a los usuarios”, señaló.

Los regidores integrantes de las Comisiones de Gobernación y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, escucharon los detalles de la propuesta de la transición de la Subdirección de Agua a Dirección, y que actualmente depende de la Secretaría del Bienestar Municipal.

Cabe recordar que la Subdirección del Agua se creó al inicio de la actual administración para diseñar planes y programas para llevar el vital líquido a aquellas localidades rurales o no rurales, delegacionales o no delegacionales que no entraban dentro de la operación o radio de acción del organismo operador, Interapas.

En ese orden durante la mesa de trabajo se tocó el tema relacionado con la localidad de Escalerillas que, gracias a ello, podría recibir por primera vez agua vía red, como recién lo prometió el alcalde Enrique Francisco Galindo Ceballos.