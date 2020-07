Afectados Invercorp pedirán ayuda a AMLO　

Personas que se dicen víctima de fraude por parte de Invercorp, anunciaron que solicitarán ayuda al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Este martes, los denunciantes se manifestaron en la Fiscalía General del Estado, donde fueron recibidos por el vicefiscal Aarón Edmundo Castro, quien acusaron, "nos atendió terriblemente, nos gritó", lo que generó un altercado, por lo pedirán juicio político en su contra; Alfonso Vázquez Martínez, uno de los denunciantes, señaló que la Fiscalía trata de hacer más lento el proceso penal que iniciaron por fraude y asociación delictuosa, pues por ejemplo, les solicitaron comprobar de forma legal, de dónde obtuvieron los recursos que invirtieron en Invercorp, lo cual dijo, violenta su derecho a la privacidad, además de que al momento de presentar su declaración, cada persona expresó de dónde provenía su inversión, por ejemplo ahorros, pensión y demás.

Local Hay suficientes activos para liquidar a Invercorp; persiste el conflicto con 83 personas

Reconoció que han tenido alrededor de tres reuniones particulares con Gabriel Salazar Soto, presidente del consejo de administración de Invercorp, sin embargo "no llegamos a ningún arreglo porque lo propone es a conveniencia de él", y agregó que en una ocasión fue citado en la Fiscalía para realizar ahí la negociación, pero el empresario no acudió.

Indicó que el monto que adeuda a estos 93 asociados, es de alrededor de 30 millones de pesos; también se refirió a la propuesta de Salazar Soto respecto al concurso mercantil para liquidar los adeudos que enfrenta con los asociados, y señaló que el empresario ya presentó un primer juicio pero no fue aceptado "porque la financiera no está legalmente ante la Condusef ni la Comisión Nacional Bancaria", por lo que no confían en que se lleve a cabo está propuesta de solución.

Los inconformes se presentaron en Invercorp mientras Salazar Soto hablaba ante los medios de comunicación este miércoles, sin embargo guardias de seguridad les impidieron el ingreso; el abogado de los denunciantes, Salvador Rincón Iglesias, acusó que los guardias portaban armas de fuego y que carecen de permiso para ello, por lo que llamó a la policía estatal y una patrulla hizo presencia en el lugar.

Finalmente, ante la desconfianza que ha generado la Fiscalía General, presentaron un escrito que harán llegar al Presidente de la República para solicitar su ayuda y así, tratar de recuperar su dinero.