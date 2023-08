Adultos mayores en SLP requieren más que dádivas: Saldaña

El Congreso del Estado tiene andamiaje legislativo en favor de este sector, señala

En el Día del Adulto Mayor, expuso que muchos son abandonados y no tienen acceso a la atención médica

Los adultos mayores deben recibir oportunidades para tener una vida, que las leyes los protejan de situaciones que los ponen el riesgo y que existan políticas públicas efectivas, porque los programas sociales son importantes pero no suficientes ni lo único que deben recibir, dijo la diputada Emma Idalia Saldaña Guerrero.

En el Día del Adulto Mayor, expuso que el Congreso del Estado ha impulsado diversas leyes que sancionan el abandono, el maltrato, el abuso y también generan condiciones para que tengan oportunidades de desarrollo, que sean y se sientan productivos y que puedan ser autosuficientes en una etapa de la vida donde en muchos casos, “no la pasan nada bien”.

En el Poder Legislativo se analiza una iniciativa para que, cuando la persona adulta mayor tenga bienes inmuebles, en caso de que decidan cederlos a sus dependientes, éstos tomen posesión de ellos hasta que la persona ya no se encuentre en este plano, porque “en visitas a los asilos conocimos historias de que apenas los ceden, los desalojan o abandonan para quedarse con la propiedad de inmediato”.

La diputada Emma Saldaña señaló que según datos del Consejo Estatal de Población, en San Luis Potosí el porcentaje de adultos mayores está creciendo y una persona de 60 años y más, puede seguir siendo útil a la sociedad, “son personas activas, entusiastas, que siguen aportando su experiencia en todos los ámbitos”, por ello, se les tiene que seguir apoyando y no solamente con dádivas sino con oportunidades, servicios, atención permanente.

Expuso que hay adultos mayores que se encuentran en situación de abandono y con enfermedades crónicas que requieren atención, muchos de ellos, incluso, no tienen acceso a los servicios médicos, por lo que se necesita crear condiciones para que se les pueda brindar la atención, proporcionar los medicamentos sin que les cueste, incluso, llevarles la atención a su domicilio porque no tienen manera de trasladarse a una clínica ya sea porque no hay quien los lleve, están incapacitados o hay quienes incluso se resisten a ir al doctor.

La diputada Emma Idalia Saldaña manifestó que “falta mucho por hacer, se tienen avances importantes pero el reto sigue siendo grande, por ello desde el Congreso del Estado avanzamos con iniciativas, con reformas que atienden diversa problemática y generan condiciones de beneficio, pero la tarea es grande a favor de los adultos mayores”.