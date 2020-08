Abogados propondrían terna para fiscal anticorrupción

En la elección del Fiscal Anticorrupción, es necesario que los diputados hagan historia con una buena elección y también tomando buenas decisiones al no dejar que se tenga un fiscal que cubra y encubra actividades ilícitas, pero sobre todo, dándole la autonomía que debe tener esa figura.

Efraín Torres Salazar, presidente de la Asociación de Abogados Postulantes y Especialistas en Oralidad A.C. comentó que en voz de los agremiados a las distintas agrupaciones de abogados tanto en la capital del estado como en las zonas Huasteca Norte y Sur, manifiestan su inquietud sobre la desaprobación en el Congreso del Estado, de la autonomía que pretendía dársele a la Fiscalía Anticorrupción.

Local No dar autonomía a la Fiscalía Anticorrupción, la debilita: Errejón Alaniz

“Notamos falta de fundamento jurídico para que los diputados desaprueban la autonomía que debe tener la Fiscalía Especializada Anticorrupción, comentan que fue por no tener definido el tema económico presupuestal, pero el dictamen establece claramente que a la Fiscalía General del Estado este año se le autorizaron mas de mil 186 millones de pesos de los cuales se generaría una partida para esta fiscalía y la electoral para terminar este 2020 y empezando el 2021 se dotaría a la Fiscalía Anticorrupción dentro de esa soberanía, de los recursos necesarios para su buen desempeño”.

Comentó el abogado que no hay una explicación congruente para que se haya reculado en la autonomía “emergente, urgente y necesaria con que debe contar la Fiscalía”.

La Fiscalía Anticorrupción “debe tener su autonomía y no depender de un órgano de ningún nivel, para que tenga libertad de criterio y de actuación, también debe tener su autonomía para efecto de que no haya persecución política y que no haya protección a algún funcionario.

Local Autonomía de la Fiscalía Anticorrupción, para después

Destaco que los diputados serán responsables de nombrar a una persona que reúna los requisitos de probidad y honradez, “que tenga la confianza de la gente, solvencia moral, y sobre todo sin compromisos políticos, si los perfiles propuestos por el gobernador no se reúnen esos requisitos no deben nombrarse a algunos nombres que van en la terna”.

“Es importante no perder de vista que la persona que insiste el gobierno que sea aprobada debe tener conocimiento sobre la materia, es importante que tengan la experiencia en el ámbito, si no se reúnen los requisitos el sector podría proponer otra terna”.





Te puede interesar esta nota: Se pierden trabajos logrados en 2019: diputada