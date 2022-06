A propósito del Día del Padre, persiste la paternidad irresponsable

Denuncias por guarda y custodia, pensión alimenticia, delitos sexuales y sustracción, son las más comunes relacionadas con el vínculo entre padres e hijos o hijas, señaló Claudia Elizabeth Cuéllar Ochoa, abogada especializada en derechos humanos de las infancias.

La abogada señaló que las denuncias por guarda y custodia, y por pensión alimenticia, son las que más recibe, lamentó que en este tipo de casos donde hay una paternidad poco responsable, los varones llegan incluso a negarse a la convivencia con los hijos o hijas, aunque también destacó que en los últimos años ha comenzado a darse un cambio en el que los padres se hacen responsables de los menores.

Christian Robledo | El Sol de San Luis

Mencionó que se ha encontrado con casos en los que ya lleva más de un año tratando de emplazar al padre al pago de la pensión, ya que éstos "se esconden, porque es solapado por los familiares, manejan discursos de que las mujeres tienen hijos sólo para que las mantengan". Cuando alguien incurre en incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, el Código Penal del estado establece una pena de 6 meses a 3 años de prisión y una sanción pecuniaria de 60 a 300 UMA's.

Explicó que hay casos en los que al ser sentenciados a pagar pensión alimenticia, los padres acusan a la madre de cometer violencia contra los hijos para quitarles la custodia y que sea ella quien les pague pensión, "están haciéndolo de manera perversa"; además recordó que la pensión alimenticia "no es dar 200 o mil pesos al mes, incluye lo que el niño y la niña necesita para su desarrollo integral: escuela, vivienda, esparcimiento, salud, una crianza responsable".

Otro tipo de situaciones que derivan en delito, son aquellos donde se da la sustracción de los hijos por parte del padre cuando no tiene la custodia, "el papá no se hace responsable por años y un día decide que quiere ser un buen papá y ya no los regresa (a los hijos), y es una situación difícil no sólo para la mamá, sino para los niños y niñas". Este delito también se sanciona con prisión.

Christian Robledo | El Sol de San Luis

Otro ilícito donde hay padres involucrados, es el abuso sexual y violación hacia las hijas, sobre todo al interior del estado, donde está arraigada esta práctica. El abuso sexual es sancionado con penas de más de 2 años de prisión cuando es cometido por quien tiene a un menor bajo su guarda o custodia, que además pierde la patria potestad o tutela; mientras que la violación se sanciona con una pena de 8 a 16 años de prisión, que aumentan uno o cuatro años más cuando se trata de los padres.

Aquellos padres que inducen a los hijos al alcoholismo o la drogadicción, incurren en el delito de corrupción de menores, que de acuerdo al Código Penal, se sanciona con una pena de 5 a 10 años de prisión y sanción pecuniaria de 500 a mil UMA's.

También refirió que cuando hay una denuncia de paternidad y el hombre se niega a la prueba de ADN, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido varias resoluciones en las que al haber la negativa por parte del varón, se da por aceptada la paternidad biológica.