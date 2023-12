“A mí no me han censado”, cuestionan buscadoras potosinas censo de desaparecidos

Indignante que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador asegure que la cifra actualizada de personas desaparecidas en el país alcanza las 92 mil 332 personas con denuncia de búsqueda, luego de la elaboración de un censo inverosímil y sin metodología.

Así lo señaló la señora Tere Medina, integrante del Colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros SLP A.C., y madre de Perla Guadalupe Padrón Castillo, a quien desaparecieron a la edad de 26 años, el día 14 de junio del año 2013, en el municipio de Rioverde, San Luis Potosí.

Quien consideró que la baja de estas cifras es una manera de timar a la familias víctimas colaterales y una manera tramposa de manejar información delicada a su antojo, pues anteriormente se tenía una cifra de al menos 110 mil personas desaparecidas.

“La verdad creo que es algo indignante que se estén dando estos datos de baja de cifras de desaparecidos, cuando la realidad para muchos colectivos de los diferentes estados es totalmente diferente y quienes estamos en contra de este nuevo informe”.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Tere Medina remarcó que como madre buscadora, estos intentos de demostrar “otra realidad” sobre una problemática que se ha convertido en una crisis nacional, atenta en contra del derecho que tienen las personas a ser buscados.

“Es algo que atenta gravemente con el derecho de que nuestros hijos sean buscados y que no los vuelvan a desaparecer nuevamente bajándolos de ese registro, es inconcebible aceptar lo que el gobierno pretende. Yo quiero verdad, justicia y no repetición. Quiero tener a mi hija de regreso”.

Tere Medina recordó que desde el inicio de este Censo de Personas Desaparecidas, el cual comenzó en el mes de agosto de este año, tan solo tres personas integrantes de Voz y Dignidad por los Nuestros SLP, participaron, pese a que esta asociación civil de personas buscadoras la integran más de 400 familias.

“Hasta el día de hoy a mí no me han censado y solamente dentro del colectivo tenemos conocimientos de tres personas que si fueron censadas entre ellas la presidenta Edith Pérez Rodríguez. Pero si me preguntas a mí. Yo creo que las cifras son inventadas, son falsas. incluso las que se tenían anteriormente pudieran elevarse aún más porque existen familias que hoy en día no se atreven a denunciar la desaparición de su familiar“.

Por último Tere Medina señaló que las autoridades federales necesitan fortalecer su disposición para con las víctimas colaterales de desaparición forzada y demostrar voluntad ante esta problemática.

“Yo solo espero la voluntad de Dios y para esto se necesita que el estado o gobierno no paralice nuestra búsqueda que debe de ser continua y permanente hasta tener la verdad frente a mis ojos”.