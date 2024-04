Segundo día de la FENAE se prende con Molotov

Una de las mejores bandas de rock nacional se presentó en el Teatro del Pueblo de la Feria Nacional de la Enchilada, Molotov llegó con todo su poder para prender la cabecera municipal de Soledad de Graciano Sánchez en el segundo día de actividades de la fiesta más grande de Semana de Pascua.

Desde temprana hora Miles de seguidores de la agrupación originaria de la Ciudad de México, comenzaron a arribar la jardín principal de Soledad con el único objetivo de estar lo más cerca de su grupo favorito y poder disfrutar cada uno de sus temas.

Fue en punto de las 9:45 de la noche que Molotov se presentó en el escenario soledense abriendo con Noko, para continuar con Amateur que fue ovacionada por todos los presentes cantando en una sola voz uno de los temas más icónicos de esta banda.

En el repertorio no pusieron faltar Here we kum, Frijolero, Gimme the power, Paracito, Mátate Teté, y muchos temas más que a lo largo de los años la banda a dejado en el gusto de sus seguidores que pudieron disfrutar un concierto de poco más de una hora y media.

Previo a la presentación de Molotov, se presentó Tlacuaches-K, que con su ritmo prendió el slam entre los miles de seguidores que disfrutaron de una gran niche se rock.