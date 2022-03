Río Roma coquetea con el regional mexicano

Con su EP, Seis canciones y un tequila, el dueto romántico Río Roma formalizó su relación con el llamado regional mexicano. Y es que, según cuentan, ya tenían varios años queriendo hacer algo en este estilo, por el cual siempre se han sentido atraídos.

“Con este proyecto queremos que la gente también conozca esta parte de Río Roma, en la que sepan que si asisten a un palenque van a poder echarse una botella de tequila escuchando a Río Roma acompañando su música con mariachis”, aseguraron.

De hecho, los hermanos cuentan que el verdadero significado del título Seis canciones y un tequila, puede tener muchas interpretaciones:

“Al ponerle seis canciones no referíamos a que no es un disco completo, y un tequila se refiere a un acercamiento directo con la cultura mexicana, es como decir: somos Río roma, siempre seremos Río Roma y no nos vamos a cambiar al regional mexicano, simplemente estas son seis canciones y un tequila, es como decir, me voy a echar un tequila con seis amigos. De hecho así se iba a llamar: Seis amigos y un tequila”, dijeron.

Cuentan que para el lanzamiento de su último sencillo “Tú me gustas”, quisieron llevar a Carín Léon al terreno de las baladas románticas:

“Lo que hicimos fue trasladar a Carín a nuestro terreno, sin embargo, tenemos otra canción con él, en la que nosotros nos pasamos al suyo, pero esa canción saldrá después”, adelantaron.

Triunfan con otro estilo

Los cantantes compartieron que su más reciente sencillo, “Tú me gustas” ha tenido mejores resultados de los que esperaban:

“Este sencillo ha gustado mucho y la propia gente lo ha estado adoptando. Sabemos que esta va a ser una de las canciones que vino para quedarse en nuestros conciertos de siempre”.

También reconocieron que hoy en día el público es el que decide que se vuelve un éxito y que no:

“Hoy en día se lanza tanta música, que la gente tiene el poder de decidir cuáles se van y cuáles se quedan, pero estamos muy felices de que a pocos días de su lanzamiento ya tiene más de tres millones de reproducciones en YouTube”.

Foto: Cortesía Sony Music México

Aunque el tema principal de sus canciones es el amor, su nuevo sencillo aborda de manera directa el tema del matrimonio, aunque no consideran que esta sea la canción más romántica que hayan lanzado:

“Sí es una de las más románticas, pero tenemos otras que te presentan una plenitud pura en el amor”.

Por la propia naturaleza de sus canciones, consideran que estas están hechas para dedicarse una vez en la vida:

“Nuestros sencillos te hablan de un nivel de plenitud en el amor tan alto, que no se las dedicas a cualquiera, es decir son temas que dedicas una vez en la vida”.

Un sello propio

José Luis y Raúl están seguros de que su identidad como dueto siempre será la misma y aseguran que su sello no va a cambiar aunque colaboran con artistas de otros géneros:

“Siempre tendremos “Mi persona favorita”, “Por eso te amo” y todas esas canciones, las baladas pop siempre han sido y son lo nuestro”.

Los hermanos reconocieron que como Río Roma tienen varias características que los diferencian de otros artistas del género:

“Uno de nuestros distintivos es la simplicidad de nuestras letras; algo muy particular de nosotros es que utilizamos frases cotidianas y sencillas, sin embargo, no es fácil escribir algo sencillo y sobre todo transmitir lo que quieres decir”.

También comentaron que otra de las razones por la que la gente reconoce su música es la armonía de sus voces:

“A pesar de ser hermanos tenemos diferentes colores en la voz y eso hace que se complementen. Hay hermanos o hermanas que cantan muy similar y al momento de cantar sus voces suenan idénticas, pero en nuestro caso sí, cada uno tiene su parte, su línea y su color”.

Por su parte, José Luis, quien ha compuesto todas las canciones del dueto expresó que sus líneas melódicas hacen reconocibles y únicas las canciones que compone:

“Cuando hago un proyecto para otro artista, la gente escucha la canción y dice: Es tipo Río Roma, porque son líricas de pop sin muchas complicación y con notas largas, las cuales no son tan rebuscadas en mi mente”.

Añadió que tanto los artistas como la gente reconocen su sello musical:

“En algunas ocasiones me preguntan ¿La nueva de Yuridia es tuya? o ¿La nueva de Ha*Ash es tuya? Todo eso viene de personas que reconocen nuestro propio sello musical y lo que queremos transmitir con él”.

Entre sus composiciones musicales destacan “Todo cambió”, con Camila, así como “¿De dónde sacas eso?”, “Te dejo en libertad”, “Perdón perdón” y “Lo aprendí de ti”, las cuatro en coautoría con Ha*Ash e interpretadas por el dueto femenino.

Otras de sus composiciones populares, interpretadas por otros artistas, son: “Ya es muy tarde”, popularizada por la voz de Yuridia, “Amore Mío”, con Thalía y “Caballero”, interpretada por Alejandro Fernández.

La pandemia les abrió nuevos caminos

Aunque dicen que los primeros seis meses de la pandemia fueron los más difíciles para ellos, Raúl y José Luis reconocieron los aspectos positivos que les dejó el tiempo de crisis, como artistas y como hermanos:

“Este tiempo en casa nos dio chance de abrirnos a nuevas oportunidades y la más importante de ellas fue regresar a nuestras raíces llevando a cabo la realización de este EP, que aunque no contiene material relacionado con la crisis, la idea se gestó y formalizó durante ella”, afirmaron.

El espacio y tiempo en casa les dio la oportunidad de combinar todo lo que a la gente les gustaba de ellos y crear algo que consideran novedoso:

Foto: Cortesía Sony Music México

“Durante la pandemia hicimos muchas cosas, entre ellas la canción “Gracias un Millón”, que fue creada gracias a todos los sentimientos y emociones que nos hizo sentir la crisis”.

Raúl añadió que aún siendo familiares, hay cosas que no conocían uno del otro:

“Creo que nunca dejas de conocer a las personas y sobre todo en momentos de crisis en donde estás 24/7 con alguien”.

Listos para los escenarios

Con su nueva gira Rojo Tour 2022, Río Roma pretende transmitir mucho más que música nueva a sus seguidores:

“Parte del propósito del show es el amor, pero también la energía, porque lo que queremos es que toda la experiencia en el show sea muy alentadora e inspiradora; todos hemos pasado momentos súper complicados y sentimos que ese es nuestro grano de arena para que haya un cambio y que la gente se sienta más tranquila llena de amor”.

El dueto compartió que tendrán nuevos momentos en sus conciertos:

“Tenemos planeada una dinámica con el público para que se puedan subir al escenario y puedan vivir una bohemia, un momento real con Río Roma y con el regional mexicano, creemos que esa una buena forma de apapacharlos y arroparlos”.

Cuentan que el nombre de la gira es una invitación a todas las personas a que celebren la vida:

“Se llama Rojo Tour, pero nosotros le añadimos Intenso, con lo que queremos celebrar que estamos vivos, porque después de todo, ahora sí estamos valorando la vida y queremos que la gente salga de nuestro show con ganas de vivir y de sentir”.

Aseguran que su objetivo es hacer que la gente se deje llevar por la vida y disfrute cada momento:

“Hay mucha gente hoy en día que no se deja sentir y así andan por la vida, cuando en realidad a lo que venimos es a sentir y a expresar todo eso que sentimos”.

El dueto se mantiene optimista ante las reacciones que tendrá su público al concluir cada show:

“Esperamos que la gente que vaya a nuestros conciertos disfrute mucho más allá de las canciones, queremos que salgan con ganas de amar y de celebrar que estamos vivos”.

Foto: Cortesía Sony Music México

11 años de carrera

Raúl y José Luis Roma están cumpliendo 11 años de carrera, por lo cual dicen sentirse agradecidos con sus fans mexicanos:

“Estamos eternamente agradecidos con nuestro público de México porque gracias a ellos Rió Roma se ha convertido en lo que es hoy en día”.

Asimismo, reconocen el gran potencial que tiene la gente de este país:

“México es su gente y ante momentos tan raros y complicados como los que estamos viviendo en todos lados, tenemos que sacar lo mejor de nosotros, sacar a relucir nuestra empatía, un aspecto que considero que es súper importante y que deberíamos de tener todos los mexicanos”.

Finalmente agradecieron a sus fans el haberles otorgado un lugar dentro de sus listas de reproducción y de sus corazones:

“Gracias a la gente hoy tenemos un lugar en la balada mexicana, la cual es tan importante y admirada por toda latinoamérica e iberoamérica, entonces el poder estar ahí y tener un lugar en el corazón de la gente es algo invaluable. Hace unos años dijimos: Nosotros queremos ser la leyenda del romanticismo mexicano, esa es nuestra meta y lo vamos a lograr”, puntualizaron.

