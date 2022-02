Protestas y desencanto en el medio tiempo del Super Bowl LVI

"No quiero ser ególatra ni nada, pero ¿quién más podría hacer este show en La? ¿Quién más si no este gran grupo de artistas que está aquí?", expresó Dr. Dre hace unos días, durante la conferencia previa del show de medio tiempo del Super Bowl, en un intento por anticipar al público que este sería uno de los mejores espectáculos que se habían visto.

Pero la realidad fue otra, pues el espectáculo a cargo del Dream team del rap, formado por Dr. Dre, Mary J. Blige, Snoop Dogg, Eminem, 40 Cent y Kendrick Lamar, generó más comentarios negativos que positivos entre los espectadores. Sus personalidades tan enigmáticas y que reúnen multitudes por separado, no supieron mimetizarse para crear un show que supiera rendir tributo a su género.

LA PROTESTA

Sin embargo, no estuvo exento de momentos memorables. Uno de los actos cumbres, pero a la vez el más polémico, fue cuando Eminem subió al escenario. El rapero, que estuvo acompañado de Anderson .Paak, encendió al público con Lose yourself. Antes de despedirse, se arrodilló justo como lo hacía el exjugador Colin Kaepernick, acto que le habría sido prohibido por la NFL, pero el cantante decidió llevar a cabo de todos modos.

El atleta fue uno de los primeros en hacer ese gesto, mientras se tocaba el himno nacional de Estados Unidos al inicio de un juego en 2016, en protesta por la violencia policíaca, y en un intento por exigir un trato digno para la comunidad afroamericana.

LA SORPRESA

El escenario se compuso de una tarima blanca con distintos compartimentos, donde cada uno de los artistas realizó su parte del espectáculo; y enfrente se colocaron tres carros del mismo color estilo lowrider como decoración. Los primeros en aparecer en escena fueron Dr. Dre y Snoop Dogg, quienes interpretaron el tema The next episode, seguido por California love.

Al finalizar el tema, 50 Cent sorprendió al aparecer boca abajo y rodeado de bailarinas, cantando su éxito In da club, y enseguida dio paso a Mary J. Blige, quien cantó Family affair y No more drama.

Cuando la cantante finalizó, un conjunto de bailarines "contenidos" en cajas apareció en la cancha, para dar inicio a la participación de Kendrick Lamar, cuyo éxito M.A.A.D city sonó en el SoFi Stadium.

Para concluir el show, Dr. Dre y Snoop se unieron para despedirse con Still D.R.E, y en la última estrofa se les unieron el resto de sus coestrellas, para cantar juntos el último coro, terminando de tajo un show en el que se esperaba más interacción entre los artistas.

SNOOP DESATA LOS MEMES

Una vez concluido el show, las redes sociales se inundaron de reacciones y memes. Además de la fotografía de Eminem de rodillas, se viralizó una imagen de Snoop Dogg, aparentemente fumando mariguana antes de subir a cantar.

Los internautas no dejaron pasar el momento, y aseguraron que dado el perfil que ha manejado el rapero durante toda su carrera, no podía faltar un momento como ese está noche. Asimismo, hubo quienes bromearon y se dijeron decepcionados de que no apareciera la Banda MS, con quienes el cantante hace algunos meses lanzó el tema Qué maldición.