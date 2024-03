“Oppenheimer” tiene el Oscar asegurado: expertos en cine

Una edición muy predecible es como los expertos en cine clasifican a la próxima gala de la entrega de los Premios Oscar.

El filme “Oppenheimer”, de Christopher Nolan es la favorita a llevarse la mayoría de las estatuillas como hasta el momento se ha reflejado en otras entregas como en los BAFTA, los Globos de Oro o los Critics Choice Awards.

El filme que aborda la vida del físico J. Robert Oppenheimer, padre de la bomba atómica, cuenta con 13 nominaciones en la edición 96 de los Premios de la Academia, misma que se llevará a cabo el 10 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Gossip Oscar 2024: dónde ver las películas nominadas

“Este año ya está muy cantado el triunfo. Yo tengo un poco la impresión de que el Oscar da pocas sorpresas, sí hay algo diferente, pero usualmente todo es muy orgánico, la gran ganadora evidentemente va a ser la que todos esperamos que es “Oppenheimer”, creo que eso no va a tener mayor trascendencia”, afirmó en entrevista el crítico de cine, Gerardo Gil Ballesteros.

“Oppenheimer” destaca en la categoría de Mejor película, enfrentándose con “American fiction-2", de Cord Jefferson; “Los asesinos de la luna”, de Martin Scorsese; “Barbie”, de Greta Gerwig; “Pobres criaturas”, de Yorgos Lanthimos; “Los que se quedan”, de Alexander Payne; “La zona de interés”, de Jonathan Glazer; “Anatomía de una caída”, de Justine Triet; “Vidas pasadas”, de Celine Song y “Maestro”, de Bradley Cooper.

De hecho, es muy curioso que, “Pobres criaturas” y “Anatomía de una caída” se encuentren nominadas, pero esto se debe, según comentó el experto en cine y director de Cinegarage, Erick Estrada, a la diversidad actual de los votantes.

“Pobres Criaturas es una película demasiado extravagante para encontrar un lugar en el menú, ‘Vidas pasadas’ como una especie de fruto de los nuevos miembros de la Academia que poco a poco han ido metiendo y logran colar películas justo como estas.

La gran ganadora evidentemente va a ser la que todos esperamos que es Oppenheimer

Gerardo Gil Ballesteros, crítico de cine

“Esas nominaciones de nuevas películas lo que dicen es que hay nuevos integrantes de la Academia, se ha diversificado a los miembros y esas películas, menos ‘académicas’, alcanzan su lugar, pero eso no les da los votos suficientes como se los puede dar ‘Oppenheimer’, la cinta cumple de arriba a abajo, está a la mitad de las dos consideraciones, de lo ultra comercial como es ‘Barbie’, tiene su dosis de drama como ‘Los que se quedan’ y sigue siendo un gran espectáculo cinematográfico”, expresó Estrada.

Por eso no resulta extraño pensar que “Oppenheimer” conquiste en las ternas más importantes como Película, Director para Nolan, Actor principal para Cillian Murphy (quien ya cuenta con un Globo de Oro y un BAFTA por este personaje), Guion adaptado, Actor y Actriz de reparto, para Robert Downey Jr. y Emily Blunt, respectivamente, entre otras.

“Es una gran película, sí es una cinta muy bien estructurada, muy rigurosa, a Christopher Nolan le podrán decir lo que sea, pero nadie puede negar que tiene un rigor extraordinario a la hora de filmar.

“‘Oppenheimer’ tiene eso, tiene más posibilidades de ganar, no menosprecio ‘Pobres criaturas’ (cinta que pudiera hacerle frente), pero es una película demasiado psicodélica como para que entre en el gusto de los miembros más mayores, más conservadores por llamarlo de alguna forma, no nos olvidemos que hay miembros que llevan mucho tiempo ahí”, comentó Estrada.

Para Gil Ballesteros, una sorpresa pudiera ser que el actor Paul Giamatti, protagonista de “Los que se quedan” pueda ganar en la categoría de Mejor actor, por encima de Murphy, Colman Domingo, por “Rustin”; Bradley Cooper, por “Maestro” o Jeffrey Wright, por “American Fiction”.

Gossip ¿Quién fue el primer mexicano en ganar un Oscar?

Cuando se revelaron los nominados al Oscar, en redes sociales se criticó mucho el nombramiento de Ryan Gosling como Mejor actor de reparto, por “Barbie” y que no se incluyera a Margot Robbie como Mejor actriz, ni se tomara en cuenta a la directora Greta Gerwig, en su correspondiente categoría.

Sin embargo, los especialistas consideran que el que la directora no haya sido nominada no es precisamente por un tema de machismo o sexismo dentro de la industria, sino porque hubo quienes tuvieron un mejor desempeño como directores en otras películas.

“Creo que ‘Barbie’ tenía que estar nominada por cuestiones de género y política, es una buena película, pero si la comparas con las demás que están nominadas, francamente no tiene nada que estar haciendo ahí. El hecho que no haya sido nominada la directora, me parece una decisión acertada para las nominaciones; por ejemplo, Justine Triet (‘Anatomía de una caída’) es una gran directora, además de ser joven, demostró lo que puede venir en la industria, por supuesto su película es mucho mejor que ‘Barbie’”, comentó Gil Ballesteros.

“Para nada tiene que ver el machismo ni sexismo el hecho de que Greta Gerwig con lo talentosa que dice que es no haya entrado a la nominación, de hecho, el hecho de que esté Justin Triet con ‘Anatomía de una caída’ no es una cuestión de género, a nivel de dirección, su trabajo es infinitamente superior al de Greta”, enfatizó Estrada.

Finalmente, Gil Ballesteros considera que, es posible que “Los asesinos de la luna” le dé su primer Oscar a Rodrigo Prieto, quien fungió como director de fotografía y está nominado en dicha terna.

Ésta es la cuarta nominación para el mexicano y, frente a sus competidores, “Oppenheimer”, “Pobres criaturas”, “Maestro” y “El Conde”, el egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) podría brillar esa noche.

“Creo que Prieto cada que compite puede ganar y sí, coincido, este año se le puede hacer a Rodrigo, me parece que tiene muy buenas posibilidades y si revisamos las ternas, ‘El Conde’, ‘Oppenheimer’ y ‘Pobres criaturas’, creo que es más lucidor el trabajo de Rodrigo en los términos del producto y la película, entonces sí tiene posibilidades de ganar”, finalizó Gerardo Gil Ballesteros.