¿Selena Gómez se casó? La cantante fue vista vestida de novia por esta razón

No conforme con haberse convertido en la mujer más seguida en Instagram hace unas semanas, Selena Gomez continúa haciéndose viral en redes sociales luego de sorprender a todos luciendo un fabuloso vestido de novia en un par de fotografías que ella misma publicó en su perfil.

Las imágenes no se demoraron en superar los 10 millones de likes y más de 50 mil comentarios en los que recibió halago tras halago, mismos que fueron escritos por sus fanáticos y algunos colegas del mundo del espectáculo

No obstante, aunque todos se sorprendieron al verla con vestido blanco, cabe mencionar que este solo forma parte de uno de los vestuarios que Selena utiliza durante las grabaciones de la serie Only Murders in the Building, dato que ella misma dejó en claro en el pie de foto.

“No tengo título. Es solo un día normal en el trabajo”, escribió la también cantante, quien da vida a Mabel Mora en la mencionada serie estadounidense.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Selena Gomez (@selenagomez)

Por lo anterior, es que será durante la temporada número 3 de dicha producción cuando podamos ver a Selena casándose dentro la ficción, escenas que de momento son grabadas en Nueva York, Estados Unidos.

Only Murders in the Building también cuenta con la participación estelar de los actores Steve Martin y Martin Short, además de que se contará con la aparición especial de Paul Rudd y Meryl Streep en esta próxima temporada, que estará disponible para toda Latinoamérica mediante la plataforma de Star+ al igual que las temporadas anteriores.

