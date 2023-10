No soy responsable de ninguna imputación legal: Gloria Trevi responde a la FGR

Después de la Fiscalía General de la República dio a conocer que Gloria Trevi está siendo investigada por el delito de defraudación fiscal y fue citada a declarar el 23 de octubre en el Reclusorio Norte, la cantante difundió en sus redes sociales un comunicado en el que asegura no ser responsable de ninguna imputación legal y confirma que mantiene su demanda por difamación en contra de TV Azteca.

Con el encabezado “No retiraré la demanda contra TV Azteca”, el texto de Gloria Trevi señala: “Quiero comunicarles el día de hoy a todos que estoy bien y luchando. Mientras más me peguen, más me defenderé, porque ya no soy esa persona que se dejó lastimar”.

La cantante, quien decidió por primera vez dar su versión de lo que vivió al lado de su ex representante en una serie que actualmente está al aire, continúa en su mensaje: “Así que la demanda que tengo entablada en Estados Unidos de Norteamérica contra TV Azteca y demás vinculados de Grupo Azteca no se va a retirar, pese a todas las presiones que puedan poner tanto en mi país, México, como en mi lugar de residencia legal, que es Estados Unidos.

“En fechas próximas compareceré ante distintas instancias jurídicas, lo que haré bajo términos de ley. Quiero dejar en claro que, al día de hoy, no soy responsable de ninguna imputación legal, como muchos medios lo han estado afirmando. Gracias por su amor y apoyo. Gloria Trevi”, concluye.