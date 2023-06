¡Samantha Jones regresa a Sex and the City! Convencen a Kim Cattrall para participar en secuela

La única e inquebrantable Samantha Jones regresa al universo de la serie “Sex and the City”. La actriz canadiense Kim Cattrall aceptó hacer una participación especial en el final de la segunda temporada de la serie “And just like that” en la que interpretará a su icónico personaje.

De acuerdo con la revista Variety, aparecerá sólo en una escena, misma que se filmó el 22 de marzo en Nueva York. Para lograr esta actuación Katrall no tuvo ninguna interacción con el elenco de la serie, ni con el productor ejecutivo, Michael Patrick King.

La serie original, ambienta en la década de los noventa en Nueva York, inicia narrando la vida de cuatro amigas, sus desventuras amorosas, sus problemas personales y sus logros profesionales, elementos que lograron una identificación inmediata con una generación de mujeres que vivía cambios importantes en su entorno social.

Con un elenco encabezado por Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis y Cynthia Nixon, “Sex and the city” se convirtió en un referente del mundo femenino en todos los ámbitos, incluido el del glamour y la moda.

Esa fue la razón por la que causó tanta expectación el anuncio de su continuación con “And just like that”, la reunión de las amigas 20 años después, ahora viviendo su quinta década de vida y aunque no a todos gustó el desarrollo de los personajes, si lograron mantenerse en el gusto popular para una segunda temporada.

Uno de los disgustos de la audiencia fue la ausencia de Samantha Jones, un personaje clave de la historia, una publirrelacionista sin preocupación por el qué dirán que siempre estaba a la vanguardia. El motivo fueron las viejas rencillas entre las actrices Sarah Jessica Carter y Kim Cattrall, porque ésta última no consideró que hubiera una justificación para que se hiciera la tercera entrega cinematográfica de las amigas neoyorquinas.

Así que el regreso de Cattrall, aunque sea por unos minutos, será uno de los momentos más esperados de esta segunda temporada que se estrenará en junio por HBO MAX , con la transmisión hasta agosto del final.

Para la filmación de la escena, el vestuario de la actriz fue diseñado por Patricia Field, elemento clave del éxito de “Sex and the city”, pero que ya no colabora con “Just like that”.