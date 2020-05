Guillermo Arriaga cierra trilogía con "Cielo abierto"

Guillermo Arriaga concluirá su trilogía de historias con la producción Cielo abierto, filme escrito por él mismo pero que será llevado a la gran pantalla por sus hijos Mariana y Santiago Arriaga.

El escritor nominado al Oscar por el guion de la película Babel, comentó en entrevista con El Sol de México que esta cinta significará la ópera prima de sus dos hijos, quienes previamente han realizado cortometrajes como B-167-980-098 o Libre de culpa.

Celebridades Norma Lazareno recuerda a Óscar Chávez de la película Los Caifanes

“Ambos codirigen esto que escribí, se trata de la primera parte original de la trilogía compuesta por Amores perros, 21 gramos; Cielo abierto era la que comenzaba, pero vendí los derechos por muchos años y recién los acabo de recuperar. Así que serán mis hijos quienes dirijan esta película y yo me encargaré de producirla”, explicó vía telefónica.

Arriaga comentó que fue de él quien surgió la idea de compartir este libreto con sus hijos, quienes analizaron el proyecto y aceptaron hacerse cargo.

“La leyeron y les encantó la idea. Entonces ya estoy aquí, con mi socio Alex García, buscando la forma de levantar la película y que se haga; pensábamos iniciarla este año pero ya no se hará por obvias razones (la contingencia por el coronavirus), pero esperemos que se pueda filmar en enero febrero del año que entra”, dijo.

El realizador comentó que confía plenamente en el trabajo de ambos directores, a quienes destacó por su profesionalismo y entrega. “Ya la responsabilidad cae en sus manos, a mi lo único que me queda es saber que dos grandes cineastas aceptaron dirigir mi trabajo. Yo admiro mucho a mis hijos y estoy muy contento de una vez más estar vinculado a la ópera prima de directores tan talentosos”.

Gossip ¡Guillermo del Toro platicará con fans y transmitirá el Laberinto del Fauno!

Guillermo Arriaga presentó recientemente su cortometraje No one left behind, y que tuvo su estreno en el Festival de Cine de Venecia. Esta historia continuará en un formato distinto a través de la serie Stories from la frontera, proyecto que también se encuentra en desarrollo.

Ahora, Arriaga está promocionando su novela Salvar al fuego, historia que fue reconocida con el XXIII Premio Alfaguara de Novela por su intensa narrativa y una reinvención del lenguaje coloquial que otorga mayor credibilidad a la obra, como lo comentó el jurado. “Este es un premio muy difícil de ganar y me siento sumamente honrado de haberlo recibido, no me lo esperaba. Esta es una novela que trata sobre México y los mexicanos, así que espero estén contentos cuando la lean”.

A pesar de la fuerza visual que tiene Salvar al fuego, Guillermo Arriaga dice que no tiene intenciones de llevar esta historia al cine. Sin embargo, no cierra la posibilidad de que otro director pueda hacerlo: “Si hay alguien que ve la posibilidad de adaptarla y encuentra cómo hacerlo, pues sí me gustaría mucho; siempre y cuando no se pierda el espíritu de la novela porque lo importante es eso”, concluyó.