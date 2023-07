Emostxlgix llega a San Luis Potosí

Denominada como la peda emo más grande del México, este domingo 2 de julio se prestan en San Luis Potosí Emostxlgix, donde se estarán presentando bandas, DJ Vocal Set e invitados especiales, en una tarde donde la fiesta la haces tú y que estará llena de nostalgia en el Bunker 57.

Evento dirigido solo para mayores de 18 años, pasando desapercibidos en la sociedad, trabajando 24/7, viendo animes o caricaturas a los 30, escuchando la misma música deprimente que escuchabas a los 16, no estás solo habemos más como tú, si te sentiste identificado es para ti.

Entre las bandas participantes se encuentra, Cat-Nip que se estará presentando con un tributo Punk Goes Pop; de la Ciudad de México llega Keep it Simple también con un tributo a Paramore & Emo MTV Songs.

Además de Fallen Detroit que presentará un tributo a My chemical Romancee & Bring Me the Horizon, además de Emostxlgix con u DJ Set puro Pxndx.

Los boletos se pueden adquirir en las taquillas del lugar, teniendo un costo de recuperación de 200 pesos, en un evento que no se pueden perder.

DATO

El punto de reunión será el Bunker 57 en un evento solo para mayores de 18 años