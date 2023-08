¿Emilio Osorio aún anda con Karol Sevilla?, esto dijo a su salida de La Casa de los Famosos

Emilio Osorio reveló durante su estancia en La Casa de los Famosos México que, aunque está muy enamorado de la cantante Karol Sevilla, no tenía claro si su relación de noviazgo continuaba; incluso cuando lo visitó su padre, el productor Juan Osorio, le preguntó a él qué sabía de la cantante, pero como por reglamento los visitantes no podían revelar nada del exterior, permaneció con la duda.

Tras su salida de la casa, al convertirse en el quinto finalista, Emilio Osorio fue recibido por su mamá, Niurka Marcos y sus hermanos Romina y Kiko, así como la novia de éste, Kimi, mientras que en el estudio, lo esperaba Juan Osorio. Karol Sevilla no se hizo presente.

Tras una larga espera y con un nuevo récord de votaciones, a recibir más de 26 millones de votos, el quinto eliminado de La casa de los famosos México fue Emilio Osorio, quien en la post gala, habló de su relación con la protagonista de la serie de Disney Soy Luna.

Los conductores, Mauricio Garza y Cecilia Galliano conversaron con él acerca del apoyo que recibió de su familia y llegaron al tema de su noviazgo. Aún sin poder aclarar si la relación con Karol Sevilla continúa, el cantante respondió: “Mi familia es bien polémica, ser polémico no es malo, ser polémico es un riesgo pero también tiene sus beneficios, entonces ella sinceramente no es nada polémica, es una personita que ha sido lo que ha sido gracias a talento y mucho esfuerzo”.

Agregó que espera que “pase lo que Dios quiera, pero el hecho de que la respeto, la admiro, que cada canción que canté dentro de la casa, perros, malditos los de la producción que me ponían las canciones de mi novia, cada que vez que hablo de ella lo hago con ese amor y con ese respeto, seamos o no seamos, eso es punto y aparte, lo importante es nombrar la persona que es ella para mí y que seguirá siendo, seamos o no, ya pasado mañana les diré qué onda”.

Este domingo se definirá al ganador de La casa de los famosos México, entre Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Nicola Porcella y Wendy Guevara.