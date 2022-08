El chef Adrián Herrera invita a perder el miedo a la cocina

Para el chef Adrián Herrera, todo el mundo debería aventurarse a cocinar, sin importar la experiencia que tengan. Es el espíritu del programa Todos a la cocina, en donde guiara a cocineros amateurs para preparar recetas creadas por un profesional.

“La base del programa es trabajar en la cocina con personas que no tienen idea de lo que hacen. Les gusta, pero no acostumbran ponerlo en práctica, y se preguntan si serán capaces de llevar a cabo recetas creadas por un chef con una estrella Michelin”, explicó en entrevista.

“Al principio te sientes intimidado, porque no sabes cómo vas a llegar a eso. El mensaje que da el programa a la gente es ‘señores, relájense y métanse a la cocina, disfruten, diviértanse y convivan””, agregó.

En esta emisión, está acompañado por su colega, Carlos Gaytán (el primer mexicano en tener una estrella Michelin), quien provee las recetas. Herrera precisó que esta dinámica se asemeja a la de seguir videos para preparar algún platillo, pero en esta ocasión de la mano de un profesional.

Al preguntarle sobre la dinámica con los participantes del programa, con humor respondió que “estoy acostumbrado a estar con personas que no tienen ni idea de qué hacen en la cocina, sobre todo porque en mi casa siempre hago algo. De repente invitamos amigos o familiares, y les decimos ‘oye ayúdame con esto”, estoy acostumbrado a eso”.

Para él compartir recetas no es nada del otro mundo, pues considera que los secretos no existen, y un buen chef no debe ser celoso con su trabajo.

“Casi todas mis recetas las pongo en las redes sociales, y conozco gente que me dice que han metido alguna en su restaurantes, y lo agradezco, me estás adulando. Aquí aventamos todos los tips y recomendaciones que teníamos, y gracias a eso tuvimos un buen resultado.

“Los únicos secretos que existen son los códigos nucleares, ya ni la fórmula de la Coca-Cola ni la harina que se usa para el pollo Kentucky. En cocina lo que existe es una mano que hace las cosas y nunca te va a quedar igual”, añadió.

El chef lanzó una invitación a los espectadores a atreverse a experimentar con ingredientes y sabores distintos, sin importar cuán arriesgado parezca, pues en su opinión esa es la mejor manera de dar vida a nuevos platillos.

Todos a la cocina se transmite todos los jueves a las 22:55 horas, por el canal de paga Discovery Home & Health.