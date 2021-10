Edith Márquez y María José deslumbraron al público potosino

Al fin se realizó el gran concierto de las estrellas Edith Márquez y María José en el domo. Debido a la pandemia por Covid_19 y ante el cambio de semáforo este espectáculo se tuvo que posponer en diversas ocasiones. María José ex integrante de Kabah fue la encargada de abrir el concierto con la canción "Las que nos ponemos bien la falda", "No soy una señora", "el amor lastima así", "Me equivoqué", "El era perfecto", "Lo que te mereces"* "Lo que tenías conmigo"," prefiero ser su amante" "el amor manda" entre otras. Maravilló a sus seguidores con su carisma y diferentes cambios de vestuarios.

Edith y María José lograron cautivar a sus fieles admiradores, con sus grandes éxitos y covers dedicados al amor, desamor y al empoderamiento de la mujer. En el escenario manifestaron su felicidad de regresar a los shows presenciales después de un largo confinamiento. Llegó el turno de la cantante Edith Márquez quien deslumbró con su imponente y singular voz, interpretando "Mírame ", " Mi error mi fantasía", " su hijo Bastian abrió su show haciendo sus pininos en la música interpretando "Vuelve" éxito de Ricky Martín y una canción de su autoría titulada "Como yo".

La Josa

María José Loyola Anaya más conocida como María José o La Josa, es una cantante y actriz mexicana. En 1992, a la edad de 16 años formó parte del famoso grupo Kabah uno de los más representativos del pop de los años noventa en México.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

Edith Márquez cantante, compositora y actriz mexicana. En 1988, Edith debuta de manera profesional en el mercado musical al integrarse a la popular banda de pop juvenil mexicana Timbiriche. Edith grabó tres álbumes de estudio con Timbiriche, permaneciendo en la agrupación hasta 1991.

