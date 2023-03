Cuestionario Proust: Nathan Hawes

Nathan Hawes

Kesmar es el proyecto del cantante, compositor, productor y multiinstrumentista australiano Nathan Hawes, quien se confiesa aficionado a la forma en que se grababan las canciones en el pasado. Graba todo en cinta y lo produce él mismo, una gran mezcla entre yacht rock y el D.I.Y. bedroom pop. Kesmar ha sido invitado especial en shows de Dayglow, Miami Horror y entre sus colaboraciones destaca la de Flore Benguigui (L'Impératrice). Su primer LP titulado Always Chasing Rainbows llegará el 12 de mayo, pero su nuevo single Is It You I Miss sale a la luz el próximo 31 de marzo.

¿El principal rasgo de tu carácter?

Soy un chico divertido

¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

Mis amigos y familia viviendo en las colinas en un estudio aislado donde pueda hacer música todo el día

¿El rasgo que más te desagrada de ti mismo?

¿Por dónde empiezo? haha

Cultura Cuestionario Proust: Madame Récamier

¿Y el que más te desagrada de los demás?

Que mientan

¿Tu gran miedo?

Las alturas

¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

Relajado

¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Gastar todo el dinero que tengo en equipo de audio vintage

¿Cuál es tu virtud más sobrevalorada?

Modernizarme

¿La persona viva a la que más admiras?

Mamá y papá

¿Qué persona viva te inspira más desprecio?

Amo a todos

Cultura Cuestionario Proust: Piro

¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

"true" (para decir que estoy de acuerdo con algo)

¿En qué situaciones recurres a la mentira?

Me miento a mí mismo sobre ya no comprar más equipo de audio

¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

Honestidad

¿Y la que más te gusta en una mujer?

Humor

¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

Mi novia Jenaya

Cultura Cuestionario Proust: La Chica

¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

En mi estudio casero

¿Qué talento te gustaría tener?

Ser bueno para deletrear

Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

Comprar menos equipo de audio

¿Cuál crees que es tu mayor logro?

Escribir música desde el amor

¿Dónde te gustaría vivir?

¡México!

¿Con qué personaje histórico te sientes más identificado?

Tim Ayre

¿Tu pasatiempo favorito?

Nadar en el océano

Cultura Cuestionario Proust: El Muertho de Tijuana

Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿qué sería?

Una foca, los perros del mar

¿Cómo te gustaría morir?

Buceando en aguas profundas

¿Tienes un lema?

Ama a todos