César Olguín y Pablo Ahmad convertirán el Lunario en un bar de tango argentino

Con la intención de acercar lo más posible la experiencia tanguera a los aficionados mexicanos, César Olguín y Pablo Ahmad, crearon Tango bar, un espectáculo que presentarán el próximo 18 de octubre, en el Lunario del Auditorio Nacional.

“Hemos decidido recrear, y no como una obra de teatro sino como de verdad, una tanguería de Buenos Aires, porque siempre que va un turista de cualquier parte, siente que ya ha visto lo que es un show de tango y que ha ido a la milonga. Pero se pregunta: ‘¿Dónde veo tango de verdad? ¿Existe? ¿Dónde está?’. Y lo que pasa es que como fue en su periodo no existe más. Le ha pasado como a la música barroca, que aunque existen músicos que la tocan, ya no se hace más. Y aunque hay algunos que sí lo hacen es re difícil verlo”, explica Pablo Ahmad, en entrevista con El Sol de México.

AMBOS LOCOS

Los músicos interpretarán temas clásicos como Volver, El día que me quieras, Tango 1, Por esa puta costumbre, Chacho de Buenos Aires y Júrame, e intercambiarán anécdotas y reflexiones sobre el desamor, las mujeres y el arduo camino que es la vida.

“En realidad ni siquiera nosotros sabemos bien a bien lo que a pasar. Ambos somos diferentes y ambos estamos locos. Eso, sí, yo creo que va a estar muy divertido, con mucha improvisación. Hemos querido improvisar y entregarnos al tocar, ver qué pasa y estar con la gente, pues su reacción, al final, será lo más importante”, comenta el músico.

Y es que, según cuenta Ahmad, él y César Olguín -quien es fundador de la Orquesta Mexicana de Tango, activa desde 2008-, son como dos fuerzas contrarias, que en algún punto convergen. Esto lo dice, ya que mientras él se ha dedicado a fusionar el tango con diversos ritmos populares, que van desde lo tropical, hasta el rock, el maestro César es el bandoneonista más importante de México, así como un estudioso acérrimo del tango.

Ahmad, quien compagina el repertorio tradicional con sus propias composiciones, sabe que hay varios “puristas” del tango que no concuerdan con su pensamiento, entre ellos el mismo Olguín, a quien admira, pues fue su maestro de bandoneón.

“Mi opinión es que el tango es un género musical más, que es una fusión en sí misma que vino con una de las más grandes migraciones del mundo que recibió Argentina. Así que yo me pregunto ¿cuál es el problema con fusionarlo? Yo digo, lo han cuidado tanto que han segregado con tanto respeto. Pero el tango real es un género musical, nacido del pueblo, como el blues nació en los campos de algodón, o la zamba brasilera. Creo que hay que popularizar los géneros, que se fusionen, es lo mejor que le puede pasar.

“Yo creo que México y Argentina nos parecemos en las mismas penas. Por eso, a mí me pasa, que si voy a una fiesta donde se toca a Manzanero o a José Alfredo o a José José, cuando también canto yo tango, a todo el mundo le gusta y no es sólo por el tango, es por el sentimiento que tuvieron la oportunidad de compartir”, agrega Pablo quien ha residido por 22 años en nuestro país.

NUEVO DISCO

Aparte de esta presentación, ambos músicos están terminando un disco que se llamará Estado de tango, el cual será su primera producción juntos. Del mismo modo que el concierto, combinará el talento de ambos músicos, en un resultado no tan común de escuchar, casi minimalista, en el que sólo predominarán la voz y el bandoneón.

“La idea principal de juntarnos era que grabaríamos un disco, pues, aunque he sido el productor de sus últimos tres discos, no teníamos un trabajo juntos. Al final se dio y decidimos que el disco lo íbamos a hacer sólo nosotros. Pero acá el tema es que Cesar con el bandoneón me llevará, a mí que con mi voz soy más que versátil al estado más tanguero que se pueda”, finaliza.