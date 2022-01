¿Eres tú, The Weeknd? El cantante se transforma de nuevo para estrenar "Dawn FM"

Apenas inicia el 2022 y el mundo de la música ya está de fiesta gracias a The Weeknd que sorprendió a sus seguidores con el estreno de su nuevo álbum "Dawn FM".

Tras su lanzamiento, el revuelo en redes sociales no se hizo esperar, debido a que el cantante se transformó de nuevo físicamente para este material y salió en la portada de su disco con una apariencia de viejo.

Pero si eso no fuera suficiente para sus fans, el músico también estrenó en Youtube su primer video llamado "Sacrifice" y el audio del tema "Is There Somwhere Else?".

El nuevo disco no solo ha sorprendido por su transformación, sino por las colaboraciones que incluye pues en ellas podemos encontrar artistas como Jim Carrey, Quincy Jones, Lil' Wayne, Oneohtrix Point Never y Tyler, entre otros.

“Dawn FM” es el quinto álbum de estudio del artista y es una continuación de su disco previo lanzado en 2020 titulado “After Hours”.

Cabe recordar que el músico canadiense de 31 años (de nombre Abel Tesfaye), ya había anunciado previamente que el lanzamiento de este álbum integrado por 11 canciones, las cuales ya están disponibles en todas las plataformas musicales de streaming.









