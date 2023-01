OV7 vuelve a emocionar al público en su concierto en el Auditorio Nacional

Con sus más de treinta años de carrera, OV7 no ha perdido el toque de emocionar al público en un concierto. Y es que desde que apareció el video de ellos pequeños, audicionando para ingresar a la entonces era Onda Vaselina, todos los presentes comenzaron a gritar emocionados.

Como si se tratara de su primera vez en el Auditorio Nacional, los siete integrantes; Lidia, Mariana, Erika, M'Balia, Kalimba, Oscar y Ari; observaban a la audiencia con expresión de sorpresa, aunque sin dejar que la emoción los desconcentrara mientras cantaban "Más que amor".

"Tenía que ser así. Teníamos que estar los siete, para todos ustedes", dijo Kalimba, antes de continuar su repertorio con temas como "Prohibido quererme", "Shake, Shake", "Desbaratándome" y "Volveré".

La agrupación no escatimó recursos en su vestuario y escenografía para cada bloque musical. Primero lucieron atuendos rockeros, confirmados por medias de malla y estoperoles, de ahí pasaron al color blanco, y después a ropa ochentera, para ambientar la etapa de la fiesta.

Este séptimo concierto en el Auditorio Nacional tuvo como maestro de ceremonias a "Billie, el guapo", un avatar que platicaba con el público, cantaba e hizo concursos de baile.

Con el tema "Confieso" recordaron a sus seres queridos que ya fallecieron, con una dedicatoria especial al maquillista Jonathan Lule, quien trabajó con Lidia Ávila varios años y murió está semana.

Foto: Laura Lovera | El Sol de México

La emotividad continuó al entonar "Te necesito", pues los hijos de M'Balia, Erika y Ari salieron al escenario junto con ellos, desatando expresiones de ternura entre el público.

Y con esa capacidad para encender a su audiencia, con el tema "No es obsesión" pusieron a bailar a todos los presentes, quienes siguieron uno a uno los pasos de la coreografía.

Foto: Laura Lovera | El Sol de México

El show siguió con "Susanita tiene un ratón", "Calendario de amor", "Jam", "Te quiero tanto, tanto" y "Pónganse botas, quítense tenis", durante el cual subieron a siete fans a bailar con ellos.

La fiesta concluyó con algunos de sus éxitos más bailables: "Vuela más alto", "Shabadabada" y "Enloquéceme". Visiblemente conmovidos, se despidieron con "No me voy", no sin antes anunciar dos fechas más en el Auditorio Nacional, los próximos 29 y 30 de abril.