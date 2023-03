Ofrece Susana Zabaleta velada romántica en el Lunario

Luego de cuatro años de ausencia, Susana Zabaleta regresó a uno de sus lugares favoritos: el lunario del Auditorio Nacional.

Minutos antes de las 21:00 horas, de este jueves, la cantante salió al escenario, acompañada de nueve músicos para interpretar el tema “La Tirana”.

Una ola de aplausos recibió la artista de 58 años en cuanto pisó el escenario; su vestimenta impactó al público, ya que constaba de guantes color negro, botas y un vestido plateado brillante, muy ajustado, dejando parte de sus piernas al descubierto.

Temas como “Veneno” y “Un vestido y un amor” continuaron en el inicio del espectáculo.

Foto: Roberto Hernández | El Sol de México

Zabaleta no sólo se dedicó a cantar, a lo largo de la velada también hizo reír a sus fans con algunos comentarios muy ocurrentes sobre situaciones personales y también invitó a la reflexión sobre otros temas como los feminicidios.

En el momento en el que abordó esto, cuestionó a las personas que se preocupan más por los daños a los monumentos y estructuras que tiene la Ciudad de México que por las mujeres desaparecidas.

La soprano interpretó y dedicó “Luna” a todas esas mujeres que han luchado cada día por salir adelante.

“Esta canción tiene que ver con las mujeres, con ese compromiso que tenemos con otras mujeres. En mi caso tengo la maravilla y trabajo de tener amigas porque a las amigas hay que buscarlas y tengo esas amigas que cuando estaba triste estuvieron siempre ahí para contenerme.

“Esto va para ellas, para las que luchan todos los días por trabajar, por verse bonitas, esa alegría que, a veces, no tenemos ni ganas porque así es esto. Va para ellas”, expresó la también productora.

La primera sorpresa de la noche fue Fernanda Meade, integrante de Pandora, quien interpretó el tema “Alfonsina y el mar”.

“No quiero empezar sin agradecerte, dar gracias a la vida nos volvió a juntar. No me sueltes nunca”, dijo Meade sobre el escenario.

Foto: Roberto Hernández | El Sol de México

“Esta mujer (Zabaleta) es profesional, en todo momento salí aprendiendo de los ensayos; aprendí que a los ensayos no se va a cotorrear, se va a ensayar”, recalcó Meade.

Aunque comenzó muy segura la cantante, hubo un momento bochornoso en el que se le olvidó parte de la canción y pidió apoyo del público para continuar. Ambas unieron sus voces para cantar “Mensajes en el mar”.

Foto: Roberto Hernández | El Sol de México

“Mi amante amigo”, “No te puedo retener”, “A nadie” fueron algunos de los temas que ambientaron la noche de cabaret que ofreció.

“La gente no entiende el cabaret porque, no es ser cabaretera, el cabaret se originó después de la guerra cuando todo era prohibido, había sótanos y se metían los mejores cantantes a cantar clandestinamente, eso es el cabaret”, comentó la cantante.

“Ojalá”, “Kumbala”, “Hablando con la noche” y “Bésame mucho” completaron el setlist del espectáculo.