Claire Delic apuesta por el sonido melancólico

“Cantar es como un mantra”, dice Claire Delic. Ha sido a través de su voz que la cantante holandesa ha logrado exorcizar las vivencias más difíciles de su vida. “Es como si cantar fuera mi medicina. Es algo realmente misterioso y espiritual, lo veo así porque no puedo entender cómo la música puede tocar tanto”.

Por eso desde pequeña, Claire Delic dedicó sus energías a convertirse en cantante. Aunque nació en Holanda creció como latina cuando llegó con su madre a Costa Rica cuando tenía apenas dos años. “He vivido en Panamá, Miami, luego me mudé a Puerto Rico”.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Fue cuando llegó a Panamá que la cantante comenzó a buscar su sueño musical. “Me metí a un coro y estuve en muchos concursos. Participé creativamente en todo lo que podía y aprendí a tocar la guitarra y un poco el piano”.

Su tradición musical está arraigada en artistas como Aretha Franklin, que desde niña escuchó siempre en casa. “Toda la culpa la tiene mi madre porque era la que me ponía soul o R&B en la casa, música negra que a ella le movía mucho. Y después se incorporó el bolero y la salsa. Siempre había una paleta de mucha música en casa y por eso yo traigo todo esto en mis composiciones”.

De ahí nació su interés por interpretar Tanto blues, tema con el que debuta como cantante y que para la artista es combinación de emociones personales. “Es un tema que trata de relaciones intermitentes, que no sabes si es correspondido y que terminas creando estas fantasías en tu cabeza”.

Del blues esta canción sólo tiene el sentimiento, dice la cantante, “el sentimiento de tristeza, nostalgia, era lo que quería plasmar, aunque no el género como tal, sino más bien resaltando este estado anímico”.

Esto viene porque como artista, Claire Delic canaliza su sentir a través de la melancolía y la sensualidad. “De alguna manera es mi combinación. Se escucha así porque cuando las cosas no fluyen o cuando una relación no se da siempre me pongo así, pero siempre está el romance. Es como vivir una escena romántica triste”.

Antes de su debut musical, Claire Delic trabajó como corista de Ricardo Arjona en su gira Circo soledad. De la música no sólo ha tenido una ruta de escape, sino también la oportunidad de conocer a Vers Terso, vocalista de Cultura Profética y su marido.

Ahora la cantante prepara el lanzamiento de su primer disco como solista, el cual lanzará el próximo año.