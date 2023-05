Banda MS llega con su música a la FENAPO

El elenco que se presentará en el Teatro del Pueblo de la Feria Nacional Potosina 2023 sigue creciendo, ahora la agrupación sinaloense Banda MS fue confinada para estar presente en la fiesta de los potosinos el próximo mes de agosto, sumándose a esta lista de artistas nacionales e internacionales.

Como se ha vuelto una costumbre en redes sociales, el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, confirmó la participación de esta agrupación en la feria veraniega, augurando una gran entrada para ver a una de las bandas favoritas de todo el país.

Temas como Me va a extrañar, El color de tus ojos, No me pidas perdón Tu postura, No elegí conocerte, Cerrando ciclos, Solo con verte, entre muchos éxitos que esta agrupación ha hecho éxitos se estarán escuchando en la explanada del recinto ferial potosino.

Fundada en Mazatlán, Sinaloa, la Banda MS se encuentra festejando su aniversario número 20 con su gira denominada Veinte años Tour, que arrancó el pasado 21 de abril en Costa Rica, y pasará por países como Honduras y Estados Unidos, sin dejar a un lado México y San Luis Potosí será uno de los escenarios que vivirá esta fiesta.

La Banda Ms se suma al elenco de artistas ya confirmados para la Feria Nacional Potosina 2023 como lo son Enrique Iglesias, Kimbely Loaiza, Grupo Firme, Flans y Pandora, Alejandro Fernández, y Molotov.

DATO

Banda MS se encuentra festejando su aniversario 20 y San Luis Potosí será parte de esta celebración.