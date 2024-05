Anya Taylor-Joy aprende de resiliencia con su personaje en "Furiosa"

Anya Taylor-Joy obtuvo una enseñanza al ser la protagonista de la nueva cinta Furiosa: de la saga Mad Max, donde aprendió sobre la resiliencia; es decir, la capacidad de no desistir ante los obstáculos, no darse por vencida aunque el panorama se oscurezca y confiar en que por cada caída puedes conquistar la meta que te fijas.

Así lo compartió la actriz estadounidense en conferencia de prensa, durante la promoción de la cinta que protagoniza junto a Chris Hemsworth.

Si cada vez que te aplastan, te levantas de nuevo, en algún momento vas a conquistar; siempre y cuando te estés levantando continuamente. Eso es algo que las mujeres saben.Anya Taylor-Joy.

La fortaleza es lo que más destaca de su personaje en el filme, que estrenará en cines de todo el país el 23 de mayo y que cuenta con la dirección de George Miller, a quien Taylor-Joy le aprendió bastante.

¿De qué trata Furiosa: de la saga Mad Max?

La película narra el proceso de crecimiento que vivió Furiosa, la lucha que vive por volver a casa tras su secuestro y los enfrentamientos con Dementus, interpretado por Chris Hemsworth, en medio de una guerra entre distintos colectivos para obtener más bienes y recursos.

(Hemsworth) es divino, tengo tanta suerte de que nuestra relación no es nada parecida a la de estos dos personajes. Fue tan humilde y un muy buen compañero.Anya Taylor-Joy.

Una de las curiosidades de la cinta es que en gran parte de ella la actriz únicamente se comunica a través de la mirada, pues no emite diálogos, lo cual fue un gran reto para Anya Taylor-Joy. Además, no podía representar ningún tipo de emoción, pues eran su debilidad en el Wasteland, donde se desarrolla la película.

Sólo me dejó mis ojos para comunicarme y me dio un poquitito de miedo, pero creo que si vas a hacer algo así, si vas a dar un salto de fe, no hay mejor persona que George Miller en una película de Mad Max.Anya Taylor-Joy.

La conducción de vehículos, uno los retos de Anya Taylor-Joy

Otro de los desafíos para la actriz de ascendencia argentina y quien domina perfecto el español, fue la conducción de vehículos, una acción que su personaje hace constantemente. Anya Taylor-Joy confesó que por falta de tiempo aún no cuenta con una licencia para conducir, pero eso no fue obstáculo para que aprendiera a manejar.

Anya Taylor-Joy durante la promoción de "Furiosa" en CDMX. Foto: Romina Solís / El Sol de México

“No me dio miedo, tengo esta cosa rara de que cuando estoy en situaciones de peligro me empiezo a reír y eso es algo bastante raro para la otra gente, pero para mí significa que me lo estoy pasando bárbaro”, indicó.

¿Qué lugares visitó Anya Taylor-Joy en CDMX?

En su primera visita a México, Anya Taylor-Joy acudió a algunos lugares emblemáticos de la capital, como la casa de Frida Kahlo. También dio un breve recorrido en auto por la ciudad retratándose en la Torre Latino con vista al Palacio de Bellas Artes.

Anya Taylor-Joy en CDMX. Foto: Romina Solís / El Sol de México.

Uno de los sueños de la actriz es participar en una cinta hablada totalmente en español, por lo que espera alguna oferta. Le encantaría trabajar con los cineastas mexicanos Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu.

“Estoy esperando, por favor, me encantaría hacer una película argentina,española, cualquiera, quiero hablar en mi lengua”, puntualizó.