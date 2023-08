Adela Micha, Maca Carriedo y chef De la Parra debaten en “La siguiente cena”

La importancia de la libertad, el camino a la felicidad, las diferentes formas de amar, el impacto de las redes sociales en la vida de los seres humanos y las dificultades que se enfrentan en el ambiente laboral son algunos de los temas que La siguiente cena abordará en cada uno de sus capítulos.

Acompañados de distintos platillos, Adela Micha, el chef César de la Parra y Maca Carriedo, serán los anfitriones de las charlas que presenten en el programa, que acaba de estrenat Discovery Home & Health y se transmitirá los viernes a las 22:30 horas.

“En este programa nos vamos por temas como la libertad, que cada uno lo concibe de distinta manera, la juventud que unos piensan que es una enfermedad que se cura con el tiempo, nos vamos a distintos temas donde todo mundo tiene una opinión, eso es lo que buscamos que se empiecen nuevas conversaciones”, afirmó Maca Carriedo en entrevista con El Sol de México.

“La brecha generacional es una constante en toda la temporada, pero creo que puede ser una gran oportunidad para abrir el diálogo a distintos temas, nuestro objetivo es que acabe el programa y el tema se quede sobre la mesa, que esté en la casa de todos los que nos hayan visto”, agregó la conductora.

En cada episodio se tendrán tres invitados que acompañarán a los conductores en una cena, cada quien defenderá su punto de vista y postura respecto al tema a debatir.

Para Carriedo, este tipo de proyectos significa un reto intelectual, que requiere de mucha preparación, ya que su participación no consiste sólo de opinar lo que cree o piensa, sino que debe de sustentar cada uno de sus comentarios con argumentos.

“Todos pensamos que tenemos una opinión y siempre la queremos escupir, pero cuando estamos en una mesa que te reta así, te das cuenta que no es comentar por comentar, sino que tienes que respaldarla con información fidedigna y eso yo lo he hecho desde hace mucho tiempo con la escuela que tengo con Adela Micha, no decir por decir.

“Es un gran trabajo de estar pensando, yo iba editándome en la cabeza, pensaba en qué decir que realmente aportara y qué no iba a contribuir, sí es una chamba eso de estar pensando y que no le des en la torre al tema. A veces a los comunicadores nos cuesta trabajo despegarnos de nuestra opinión”, aseguró.

El actor Luja Duhart, el músico Javier Chá Ramírez, el youtuber y gamer Alex Herrera RedShocklnc, la ilustradora Paola Carola, el crítico de cine Fernando Moreno, el médico ortopedista Dr. Vic y el actor Rorro Torres serán los invitados que le den sabor a las veladas.

La siguiente cena es una producción de Warner Bros. Discovery y Dentsu Creative México; cada viernes se estrenará un nuevo episodio. El contenido estará disponible también por TNT y Sony Channel.