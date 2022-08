Se presenta el nuevo IPhone 14

No hace mucho se confirmo que la salida del nuevo iPhone 14 sería el 7 de septiembre, una fecha un tanto curiosa ya que si tomamos en cuenta en otros años la presentación de estos dispositivos fue unas semanas después; sin embargo una presentación adelantada es una buena noticia para todos los fans de la gran manzana, ya que el "Far Out" de Apple es uno de los más esperados del año.

Para este septiembre del 2022, el "Far out" arrancará en el Apple Park; los interesados podrán darle seguimiento a las noticias de la gran manzana por medio de diferentes canales de streaming que Apple tendrá disponible para ese día; estamos seguros de que este es un gran evento del cual no quieres perderte ni un detalle, así que ve acomodando tu agenda porque te mostraremos los horarios para todos los países donde se presentará el iPhone 14.

En sí, las fechas dadas por Apple son el 7 de septiembre del 2022 a las 10:00 horas en California, pero los horarios varían en función del país. La Keynote durará unas dos horas según las previsiones de la marca.

Si utilizas este enlace habilitado por Apple para guardar en el calendario la fecha recibirás la correspondiente notificación antes de que dé comienzo el evento, y podrás conocer la hora a la que empezará en función de tu país.

Estos son los horarios de la Keynote en los lugares más populares:

Argentina : 14:00 horas.

: 14:00 horas. Bolivia : 13:00 horas.

: 13:00 horas. Brasil : 14:00 horas.

: 14:00 horas. Chile : 13:00 horas.

: 13:00 horas. Colombia : 12:00 horas.

: 12:00 horas. Costa Rica : 11:00 horas.

: 11:00 horas. Cuba : 13:00 horas.

: 13:00 horas. Ecuador : 12:00 horas.

: 12:00 horas. El Salvador : 11:00 horas.

: 11:00 horas. España (Península) : 19:00 horas.

: 19:00 horas. España (Islas Canarias) : 18:00 horas.

: 18:00 horas. Estados Unidos (Nueva York) : 13:00 horas.

: 13:00 horas. Estados Unidos (San Francisco) : 10:00 horas.

: 10:00 horas. Guatemala : 11:00 horas.

: 11:00 horas. Honduras : 11:00 horas.

: 11:00 horas. México : 12:00 horas.

: 12:00 horas. Nicaragua : 11:00 horas.

: 11:00 horas. Panamá : 12:00 horas.

: 12:00 horas. Paraguay : 13:00 horas.

: 13:00 horas. Perú : 12:00 horas.

: 12:00 horas. Puerto Rico : 13:00 horas.

: 13:00 horas. República Dominicana : 13:00 horas.

: 13:00 horas. Uruguay : 14:00 horas.

: 14:00 horas. Venezuela: 13:00 horas.

Minutos antes del evento, desde la compañía de la gran manzana encargarán de ir comenzando con el streaming. Podrás acceder al mismo desde su página web oficial, donde encontrarás los correspondientes enlaces para ver la Keynote de presentación del iPhone 14 en vivo.

Leer más de El Sol de San Luis

Tecnología ¡Cuidado WhatsApp puede hacer lento tu celular!

Tecnología ¿Sabías que puedes consultar tu número de afiliación a la Seguridad Social en tu móvil?