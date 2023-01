PEMEX aumenta combate a la corrupción vía convenio con la UIF

Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), y Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), firmaron un convenio de colaboración con la finalidad de que las instituciones que ambos encabezan intercambien información para detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“Estamos en la mejor disposición de compartir absolutamente toda la información que se requiera, ponerla a disposición de la UIF, porque todavía quedan cosas que resolver. Vamos a firmar este convenio de intercambio de información y colaboración en todos los ámbitos, algo que se venía haciendo de manera informal y ahora será de manera oficial”, aseveró el director de la petrolera.

Durante la firma de este convenio, Romero Oropeza comentó que al interior de PEMEX hay un avance en la lucha contra la corrupción y aseveró que “no tienen nada que ocultar”, pues los mecanismos de transparencia que ha implementado la administración actual han dado resultados positivos.

“La transparencia funciona y estamos convencidos de que hay que combatir la corrupción en todas sus modalidades. (…) En PEMEX no hay ningún tema que no se pueda tratar, no hay información secreta, todo lo que se requiera está a disposición de la UIF”, destacó.

La UIF es una institución que se encarga de prevenir y combatir delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, comúnmente conocidos como lavado de dinero o blanqueo de capitales, y de financiamiento al terrorismo.

Durante la firma del convenio, Pablo Gómez Álvarez, titular de la UIF, comentó que, si bien este convenio fortalecerá la transparencia y la lucha contra la corrupción en PEMEX, es necesario que todo el gobierno se involucre.

“Nuestro convenio tiende a continuar con una colaboración que es muy importante porque en otro orden, pero junto con todo, PEMEX ha sido víctima de una cantidad de atracos impresionantes y requiere que todo el gobierno en su conjunto apoye siempre en la vigilancia que una empresa tan importante, trascendente y necesaria en nuestro país”, destacó Gómez Álvarez.

Como parte de las herramientas para transparentar su información, la petrolera mexicana ha hecho públicos todos sus contratos con proveedores, sus deudas con éstos, así como la implementación de mecanismos digitales para que sus trabajadores realicen trámites sin necesidad de intermediarios.