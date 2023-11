Interjet tendrá que pagar adeudos fiscales si quiere operar en el AIFA: Presidencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador sentenció que si la aerolínea Interjet quiere operar en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) tendrá que ponerse al corriente con los adeudos fiscales que tiene pendientes con su Gobierno.

Al expresar que es necesario que se trasladen las operaciones aéreas al AIFA del Aeropuerto “Benito Juárez” de la Ciudad de México, por que ya está saturado, el mandatario federal también expresó que es muy bueno el que se trasladen ya estas empresas.

Finanzas AICM recupera 198.3 mdp por adeudos

“Está saturado el aeropuerto de la Ciudad y ya no se pueden permitir mas operaciones, ya se llego a un acuerdo con las empresas, entonces, por eso es está la mudanza, por eso se van a trasladar al AIFA. Nosotros celebramos esta decision que están tomando las lineas aéreas”, subrayó.

“No solo es el adeudo con el SAT, con Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y otras instituciones, creo con INFONAVIT, Seguro Social, si no es otro adeudo con particulares, entonces es bastante el problema de esa empresa y nosotros hicimos un esfuerzo en su momento".

También dijo que se intentó llegar a un acuerdo con Interjet, pero no aceptaron.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

"Les hicimos propuestas pero no aceptaron, o no se interesaron porque si se les hicieron planteamientos para que pagaran los impuestos pero no, es una deuda, no tengo el dato pero tambien son miles y millones de pesos, es que habia una mala costumbre de que no se pagaran impuestos, o la costumbre de que no se estableció con cedillo para ser justos, si no viene de tiempo atras”, dijo el presidente.