Hijo del Presidente trabaja en Vidanta, empresa cercana a la 4T

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que su hijo José Ramón López Beltrán no colabora con su gobierno, pero confirmó que trabaja para una firma relacionada con Daniel Chávez, empresario cercano de la 4T.

El hijo del Ejecutivo federal dio a conocer apenas este domingo que desde hace dos años trabaja para la empresa KEI Partners, en Texas, una firma de diseño de espacios de lujo cuyos socios son Karla Wiedemann, Érika e Iván Chávez, los dos últimos, hijos del empresario fundador de Grupo Vidanta, situación que confirmó el mandatario en su conferencia de prensa matutina de este lunes.

“En efecto, es una empresa de los hijos de Daniel Chávez, que me ayuda como supervisión, honorífico, en el Tren Maya, pero no cobra absolutamente nada ni tenemos ninguna relación de negocios, él no tiene ningún negocio con el gobierno federal, no hay ningún problema de interés, es de los empresarios que nos ayuda porque quiere apoyar en el caso del Tren Maya para concluirlo”, expuso López Obrador.

López Beltrán aseguró que trabaja en KEI Partners y que por eso tiene visa de trabajo en Estados Unidos, desde 2020.

En junio de ese año, Daniel Chávez fue designado por el presidente López Obrador como supervisor honorífico de las obras del Tren Maya, uno de los proyectos emblemáticos del actual gobierno, y según dijo el Ejecutivo federal, sin cobrar por el servicio, por lo que descartó conflictos de interés.

Pese a no tener contratos con el gobierno federal, el fundador de Grupo Vidanta se ha relacionado con el Presidente, al integrarse a su consejo asesor de negocios en 2018, pero también al acompañarlo en varios eventos, entre ellos un viaje a Estados Unidos en julio de 2020, como parte de la comitiva mexicana que asistió a una cena en la Casa Blanca con el expresidente Donald Trump.

Originario de Delicias, Chihuahua, Chávez fundó Grupo Vidanta en 1974 con la construcción de un hotel en Mazatlán, desde entonces el conglomerado especializado en el ramo inmobiliario de lujo ha crecido hasta sumar 17 mil empleados y complejos de lujo en destinos como Nuevo Vallarta, Riviera Maya, Los Cabos, Acapulco, Puerto Peñasco y Puerto Vallarta.

El año pasado, el empresario donó un terreno de dos mil hectáreas en Puerto Peñasco, Sonora, para la construcción de un parque de generación de energía solar de la Comisión federal de Electricidad (CFE).

Respecto a la empresa de sus hijos, en la que trabaja el primogénito del presidente López Obrador, se sabe poco, que apenas se registró en octubre de 2018 y que crea proyectos de hotelería de lujo como el Royal Pines, en Houston, y el Centro Colectivo del Bienestar, en Austin, Texas.

El sitio de KEI Partners, creado el pasado fin de semana de acuerdo con sus metadatos, arroja imágenes de un par de proyecto y un correo de contacto.

La revelación del presidente y su hijo se da luego de que un reporte de Mexicanos contra la Corrupción reveló que López Beltrán y su familia habitaron una casa en Houston propiedad de un ejecutivo de Baker Hughes, empresa con la que Pemex amplió contratos millonarios.

Daniel Chávez fue reconocido como Empresario del Año, Premio Nacional del Emprendedor y Emprendedor Turístico del Año, y también fue incluido en la lista de la CNN de Los 100 Mejores Hombres de Negocios en México.

El Sol de México consultó a Vidanta sobre las declaraciones del presidente López Obrador, pero su agencia respondió que no tenían ningún comentario o información disponible para compartir.