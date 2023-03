Crimen organizado estaría usando remesas para lavar dinero, señala informe

Unos 4 mil 400 millones de dólares, es decir, el 7.6 por ciento de las remesas enviadas a México en 2022, podrían proceder del crimen organizado, en una operación que serviría para lavar el dinero obtenido del narcotráfico, señaló este lunes un informe de la asociación mexicana Signos Vitales.

El año pasado México recibió un récord de 58 mil 497 millones de dólares en remesas, lo que implicó un aumento del 13.4 por ciento respecto a 2021 y el noveno incremento anual consecutivo, según datos del Banco de México (Banxico).

Este aumento, que según el informe superó la trayectoria de largo plazo en un 34.6 por ciento, indicó a los investigadores la posibilidad de que este fenómeno atienda al éxodo de mexicanos hacia los Estados Unidos a raíz de la pandemia del coronavirus y el lavado de dinero de actividades ilícitas como el tráfico de drogas.

"El aumento enorme de remesas en los últimos años es el reflejo de una situación socioeconómica muy compleja que se agudizó con la pandemia, que ha hecho que el flujo de migrantes (mexicanos) hacia Estados Unidos haya vuelto a crecer",explicó en entrevista con EFE el presidente de Signos Vitales, Enrique Cárdenas.

"Ese es el telón de fondo, la precariedad interna y la cantidad de gente que está esperando que le envíen dinero", agregó el economista.

La alarma saltó cuando detectaron que las remesas enviadas desde estados como Minnesota (frontera con Canadá), que acoge el 0.5 por ciento de la población mexicana en Estados Unidos, significaron el 8.3 por ciento del total, solo por debajo de California y Texas, estados que, al estar en la frontera con México, tradicionalmente han acogido a más migrantes mexicanos.

"La razón más poderosa para no creer que se trata de mexicanos enviando remesas desde Minnesota es que, el monto enviado es equivalente a los ingresos brutos de toda la población de mexicanos durante el año, por lo que resulta imposible en lo financiero", indica el documento.

Entre los estados estadounidenses con poca población mexicana y un notable protagonismo en el envío de remesas, señala el reporte, destacan Tennessee, Utah o Idaho.

También, agrega el informe, hay localidades mexicanas que recibieron más transferencias en dólares cada mes que el número de hogares que la integran.

Cárdenas señaló que es plausible que este dinero sirva para lavar el dinero que los cárteles mexicanos generan con la venta de droga en Estados Unidos.

"Hay mucha remesa que es genuina, y otra que no. Y no es difícil imaginar cómo (llega a México): pidiéndole a la gente que las cobre a cambio de un porcentaje", expuso, al argumentar que los requisitos para enviar y recibir dinero del extranjero no son exigentes.