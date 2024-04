Yunez Zorrilla presenta denuncia en contra de Rocío Nahle por enriquecimiento ilícito

José Yunez Zorilla, candidato a la gubernatura del Estado de Veracruz por la Coalición PAN, PRI y PRD, anunció que denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Rocío Nahle, candidata morenista por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por la compra de bienes inmuebles con valor de 60 millones de pesos.

En conferencia de prensa realizada este lunes en la Ciudad de México, el candidato de la Coalición “Fuerza y Corazón por Veracruz” remarcó que desde 2015 existe un incremento inusual de los bienes de la hoy candidata morenista y que deben ser investigados, pues no corresponden a sus ingresos.

Yunes recordó que, “gracias a los Medios de Comunicación, sabemos que la candidata de Morena al gobierno de Veracruz está relacionada en la compra de tres predios y la construcción de dos mansiones en fraccionamientos exclusivos de alta plusvalía de Veracruz y de Tabasco” y por eso dijo que presentó la denuncia.

“Hemos presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de la República para esclarecer el origen y destino de esos recursos”, puntualizó.

El candidato subrayó que es apremiante que se investigue a Nahle García, pues existe un “descuadre” entre sus ingresos y sus propiedades que debe ser aclarado.

“Hay muchas preguntas que la sociedad veracruzana y la sociedad en general y las autoridades en general deben plantear a la candidata ante el descuadre entre sus propiedades e ingresos, ya que juntar el recurso necesario para pagarlos los cerca de 60 millones de pesos que los medios de comunicación consignan en valor de esos inmuebles le hubiera llevado (a Nahle) 39 años”.

Remarcó que, Nahle García ahorrando todo su sueldo neto no habría podido hacerse de las propiedades con las que cuenta y otros activos que tiene, por lo que insistió en cuestionar de dónde salieron esos recursos y si provinieron del financiamiento a la Refinería de Dos Bocas, en Tabasco.

“¿Serán de Dos Bocas? Los mexicanos y las mexicanas tenemos derecho a saber qué han hecho con casi 20 mil millones de dólares de nuestros impuestos. Son recursos que debieron usarse en educación, en salud, en seguridad y, para el caso de Veracruz en infraestructura para el Estado”, reprochó.

“Por eso, hemos presentado esta nueva denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por los probables delitos de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita”, dijo.

Por otra parte, el candidato opositor también dijo que presentó su declaración patrimonial 3 de 3 para demostrar que él, a diferencia de Nahle García no tiene nada que esconder

José Yunez Zorilla, candidato a la gubernatura del Estado de Veracruz por la Coalición PAN, PRI y PRD. / Foto: Ivonne Rodríguez / El Sol de México

“Quiero decirles que he puesto a la vista de todas y de todos los ciudadanos, mi declaración patrimonial y fiscal, mi trayectoria, mis empleos, mis ingresos, mis propiedades. Podrán ver saber todo y, de lo que se van a dar cuenta, es que he trabajado toda mi vida y yo si puedo explicar que he hecho y de dónde viene mi patrimonio.

Presentar la 3 de 3 es un ejercicio básico de transparencia y rendición de cuentas que quienes aspiran a un cargo público deberían hacer sin excusa ni pretexto y por iniciativa propia”, resaltó.

Finalmente, el candidato panista expuso que la promesa de Morena de ‘No mentir, no robar y no traicionar’, ha sido una y otra vez en estos seis años, por lo que subrayó que este 2 de Julio “las opciones para Veracruz son muy claras: un gobernador de verdad que traiga paz, progreso y prosperidad a nuestro estado; del otro lado están las mentiras de Morena”, concluyó.