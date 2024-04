Mario Riestra, candidato a la presidencia municipal de Puebla, denuncia amenaza

Mario Riestra Piña, candidato a la presidencia municipal de Puebla por la alianza del PAN, PRI, PRD y PSI, denunció haber sido amenazado en la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan, mientras realizaba un acto de campaña en dicha zona al Sur de la capital.

A través de sus redes sociales, el militante del blanquiazul compartió un video en el que se ve frente a la Fiscalía General del Estado (FGE), donde realizó una denuncia después de haber sido intimidado durante un evento para dar a conocer sus propuestas.

Comentó que todo transcurría de manera normal, hasta que un sujeto se le acercó para supuestamente pedirle una foto, sin embargo, cuando ya estaba cerca de él le dijo en dos ocasiones al oído que su cabeza tiene un precio de 15 mil pesos.

“Hoy sufrí un incidente en San Francisco Totimehuacan, el cual nunca olvidaré, y es que en Puebla tristemente en esta campaña la libertad, la integridad e incluso la vida de los involucrados peligran. Un sujeto se acercó a mí, aparentemente para tomarse una foto, me jaló del cuello y estando muy cerca de mí me repitió en dos ocasiones ‘tu cabeza vale 15 mil pesos’”, expuso.

Gobernador @SergioSalomonC, respetuosa pero firmemente: garantice la paz y seguridad que los poblanos merecen. Saque las manos de la elección.



A quien me mando este mensaje le digo: no me conocen. No me van a amedrentar. Vamos a redoblar esfuerzos. Esta lucha, es por Puebla.

En ese sentido, el aspirante a la alcaldía de Puebla recordó que en este tiempo ha habido candidatos que han perdido la vida, pues actualmente se vive un proceso electoral en el que los contendientes corren peligro, por lo que pidió al gobierno del estado garantizar la tranquilidad y la libertad.

Asimismo, aseguró que tras interponer su denuncia para dar con los responsables seguirá con su cercanía hacia la ciudadanía e informando de sus propuestas, ya que nadie lo va a “doblar”.

“A quien me mandó este mensaje, sinceramente no me conocen, si pensaban amedrentarme o intimidarme, lo que quiero decirles es que vamos a redoblar los esfuerzos, vamos a seguir en las calles, vamos a platicar con los vecinos, vamos a seguir escuchándolos, vamos a seguir haciendo nuestras propuestas, porque hoy no nos van a doblar, porque hoy esta lucha es por Puebla”, finalizó.





