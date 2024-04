Claudia Sheinbaum propone crear siete proyectos de trenes de pasajeros

La candidata de la Coalición Sigamos Haciendo Historia, a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en su visita por tierras colimenses, anunció entre sus propuestas de campaña, siete proyectos de tren de pasajeros, entre ellos el de la ruta Manzanillo-Colima-Guadalajara-Irapuato.

En su visita a Tecomán, fue recibida en el Aeropuerto de Colima entre gritos de ¡Es un honor estar con Claudia, hoy! por un grupo de simpatizantes con pancartas de apoyo, entre aplausos y porras, así como con la tradicional Danza de la Iguana.

Ahí la aspirante morenista hizo el anuncio de los proyectos y se comprometió a apoyar al puerto de Manzanillo.

"Vamos a hacer siete proyectos de trenes de pasajeros y aquí vamos a hacer el tren Manzanillo-Colima-Guadalajara-Irapuato. Vamos a darle apoyo a Manzanillo porque es uno de los cuatro más importantes, si no es que el más importante de todo México. No puede ser que tenga ese puerto internacional y que la ciudad de Manzanillo tenga muchas necesidades".

Igualmente señaló que apoyará a Colima en materia de seguridad a través de los jóvenes, ya que dijo si no se les apoya, seguirán siendo atraídos por la delincuencia.

Otra forma será mediante la cero impunidad y la sanción por la comisión de los delitos y una reforma al Poder Judicial.

"Que si hay un domicilio sea sancionado su homicidio si hay un robo que se ha sancionado ese robo no es un asunto de mano dura porque la autoritarismo no le conviene a nadie, es fascismo; ya vimos aquí la guerra contra el narco y eso no lo queremos, se trata de justicia y para hacer justicia se requiere justicia social y también se requiere un sistema de justicia que funcione".

Señaló que si se sigue con jueces que liberan delincuentes, que no dan órdenes de aprehensión; ministros que no orientan a los jueces y no hay sanciones ante actos de corrupción, no se va a poder atender de forma integral la seguridad.

También anunció la continuación de los programas sociales, así como la implementación de becas para niños de primaria y mujeres.

"El primero que todas las mujeres de 60 a 64 años tengan un apoyo mensual porque la gran mayoría de las mujeres de 60 años, se ha dedicado principalmente al hogar (...) por primera vez en la historia, vamos a reconocer ese trabajo de las mujeres mexicanas y les vamos a dar un apoyo antes de la pensión universal. El segundo apoyo yo pienso que hay que apoyar a los niños y a las niñas".

Recordó que durante su gobierno como en la Ciudad de México otorgó becas mensuales a niños y niñas de las escuelas públicas y ahora su propuesta es extenderlo a nivel nacional de manera gradual en caso de llegar a la presidencia de la República.

Publicado en El occidental