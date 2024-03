Claudia Sheinbaum critica a Xóchitl Gálvez por usar logo del INE en su propaganda

Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT-PVEM), criticó a su contrincante Xóchitl Gálvez, abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN-PRI-PRD), por utilizar ilegalmente del logo del Instituto Nacional Electoral (INE) en su propaganda política.

Desde Izúcar de Matamoros, Puebla, donde acompañó a Alejandro Armenta en el arranque de su campaña a la gubernatura del estado, la candidata presidencial reprochó que la oposición defienda al INE en marchas pero utilice su imagen para convencer a las personas de que están a favor de los programas sociales.

“Cómo pueden decir que dar programas sociales es asistencialismo y luego decir que apoyan los programas sociales, ¿verdad que no?, pues ellos están tan desesperados que hicieron unos cartelones, unos espectaculares que tienen la firma del INE, hechos por ellos, que dicen ‘no se pueden quitar los programas sociales’ y la gente ya no les cree”.

Elecciones 2024 INE exige a Xóchitl Gálvez no utilizar su logo en propaganda electoral

“¿No ellos decían el INE no se toca?, pues quién creen que está ahora utilizando el logotipo del INE ilegalmente. Lo que pasa es que el pueblo de México ya no le cree, ellos si llegan ¿ustedes creen que van a defender los programas sociales?, pues si no lo hacen por convicción”, indicó.

Claudia Sheinbaum acusó que los diputados del PAN votaron en contra de los programas sociales pero en tiempos electorales pregonan estar a favor de ellos, por lo que llamó a los ciudadanos a votar por ella y los candidatos a legisladores de su colación para consolidar dichos programas.

"Vamos a garantizar su aumento cada año para que no disminuya, vamos a consolidar la Beca para los Jóvenes, el Apoyo a las Personas con Discapacidad, vamos a garantizar el Sembrando Vida”, prometió la abanderada presidencial.

El uso del logotipo del INE por parte de Xóchitl Gálvez provocó la molestia de distintos actores, incluso del propio Instituto. Los espectaculares que proponía Xóchitl Gálvez al INE implementar incluían las frases: “Si alguien te dice que puedes perder los programas sociales. Denúncialos”, “Ningún partido puede quitarte los programas sociales. Son Tuyos”, “Los programas sociales no pertenecen a ningún partido político. Son Tuyos” y “Gane quien gane, los programas sociales se quedarán. Son Tuyos”.

El 29 de marzo, el INE exigió a Xóchitl Gálvez no utilizar su logo de manera indebida, pues es marca registrada ante el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (IMPI) y confunde a los ciudadanos sobre que mensajes son publicados por la autoridad electoral.