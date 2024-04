Chalita: “la condición para postularme fue no adherirme” a Conciencia Popular

No me resultó agradable ver a los candidatos que finalmente contenderían por el municipio de San Luis Potosí, por esas situación es que decidí participar nuevamente en la contienda electoral, “no me agradan los candidatos y no es que sean malos, simplemente no conocen la problemática de la ciudad y no saben resolver”.

Así lo afirmó en entrevista con El Sol de San Luis el candidato a la alcaldía de la capital potosina por el Partido Conciencia Popular, José Luis Chalita Manzur, quien consideró que “la gente está cansada de lo mismo y se requiere la participación ciudadana”.

Conocedor del tema, abordó la problemática que vive el Centro Histórico, “nunca hemos solicitado que se retire el comercio ambulante, pero sí que se ordene; hay puestos más grandes que cualquier local, donde la gente no puede ni pasar ni esperar el camión, el tema del ambulantaje es que ellos trabajan por necesidad, pero si ya progresaron que busquen un local establecido”.

Con respecto al problema por desabasto de agua, señaló que “uno de los principales problemas es que la red hidráulica se encuentra dañada, por lo que se desperdicia 60 por ciento de lo que transcurre de agua a las viviendas o a las plantas tratadoras, y aunque esto se sabe desde hace muchas décadas no lo hacen porque no se trata de obras que luzcan y ellos lo que quieren son aplausos”.

Que se metan a desazolvar la presa San José; que hagan un convenio con gobierno del estado para rehabilitarla; independientemente de eso debemos de echar a jalar la planta tratadora que se encuentra en Escalerillas para que, cuando tengamos agua, se puedan tratar más litros y poder llegar a otras colonias donde también la necesitan”, sugirió.

En la redacción de esta casa editora, Chalita Manzur sentenció que “no ganamos nada con que haya captación de agua cuando 60% se desperdicia a través de la red hidráulica, hay que cambiarla de manera inmediata, con plantas tratadoras eficientes y restaurando presas como la San José”.

Finalmente en el tema consideró que el problema del agua se puede resolver, “pero no tenemos agua y nos mandan pipas, lo que pasa es que se trata de hacer negocio, dicen que te la mandan gratuita y por tu urgencia terminas pagándola hasta en mil pesos”.

CONCIENCIA POPULAR ME ARROPA

En el tema político Chalita Manzur advirtió que va por el PCP, pero que no está afiliado, “soy candidato ciudadano, de hecho fue la condición para postularme, no tener que adherirme”.

Finalmente, rechazó la manera como llevaron a cabo su arranque de campaña los otros candidatos “hubo un despilfarro tremendo de dinero, nosotros nos fuimos con recursos propios y nuestro arranque de campaña fue extraordinario, con gente de voluntad mientras ellos hicieron un pre arranque de campaña y luego el arranque formal, ¿y la fiscalización de recursos del INE? cuestionó, porque para mí ya se acabaron su presupuesto nada más en esos dos eventos.