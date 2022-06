Perrito husmea en la estufa y termina por incendiar la casa de sus dueños [Video]

Todos sabemos lo curiosos que pueden llegar a ser las mascotas, que se ocultan en lugares imposibles de alcanzar y husmean donde no deberían, resultando en alguna cómica ocurrencia que termina en redes sociales. Este caso es un poco distinto, pues la curiosidad de este can tuvo un precio un poco más alto.

Te puede interesar: CDMX ha registrado un aumento del 125% en robo de perros; ¿qué razas corren más peligro?

Las cámaras de seguridad dentro de una casa de Missouri registraron el momento en que este perrito provocó un incendio por accidente, justamente mientras sus dueños estaban fuera de casa.

Hubo grandes daños | Foto: Departamento de Bomberos de Kansas City

En el clip, podemos observar al perrito deambular tranquilamente por la cocina del hogar, algo nada fuera de lo habitual. Algo en la estufa debió oler muy bien, pues al instante llamó la atención de la mascota, que se levantó en sus patas para llegar a la superficie de la estufa.

Ahí se encontraba un sartén que contenía restos de comida del día anterior, cosa que no fue suficiente para el can que, tras botar la sartén con el hocico, se retiró de la cocina con desinterés.

#Missouri

“A Missouri family can blame a house fire on their dog after a home surveillance video captured the canine culprit.”

https://t.co/u94XGFeBef pic.twitter.com/Gb5LmH4Ubq — Shane B. Murphy (@shanermurph) June 12, 2022

Minutos después, la cocina comenzó a llenarse de humo y, como si se tratara de un truco, la cocina comenzó a incendiarse. Había restos de grasa en los alimentos que en cuestión de ocho minutos resultó en llamas, así lo dijo el Departamento de Bomberos de Kansas City.

La cocina quedó destruida casi por completo | Foto: Departamento de Bomberos de Kansas City

Los elementos de bomberos y el Distrito de Protección contra Incendios de Southern Platte respondieron a la alerta de incendio, y irrumpieron en la vivienda donde únicamente se encontraban dos perros, uno de ellos el que ocasionó el incendio sin querer.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Afortunadamente, nadie resultó herido, incluidos los perritos. Sin embargo, el daño a la casa fue severo, dijeron los bomberos.

Publicado originalmente en Tribuna de San Luis