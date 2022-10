¿Cómo cuidarnos de enfermedades respiratorias? Especialista lo explica

Son varias las enfermedades respiratorias por temporada de frío que pueden sufrir los potosinos, entre estás se encuentran las virales, bacterianas, y las más importantes son el Sars-Cov-2, conocido como Coronavirus y la Influenza.

Por ello, Francisco Javier Marin Gutierrez, jefe de Medicina Interna del Hospital General de Zona No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, le recuerda la población que la gran mayoría de las enfermedades son prevenibles.

En el caso del Covid-19 y de la Influenza, se puede prevenir atendiendo las campañas de vacunación sobre todos los grupos vulnerables que son los menores de edad, mujeres embarazadas, personas mayores de 60 años y pacientes con comorbilidades.

"Cualquiera que tenga una enfermedad inmunológica, ya sea que estén en tratamiento de cáncer o algún tipo de enfermedad crónica, requieren refuerzos cada 6 meses. La Influenza tiene el mismo consejo para toda la población en general todos los mayores de 60 años deben tener la vacuna y todos los grupos vulnerables incluidos los niños".

Desgraciadamente las actividades de vacunación en ocasiones son minimizadas por la población, el adulto mayor, el adulto activo porque se encuentra saturado de trabajo por eso hacemos campañas internas para invitar a todos estos trabajadores y que tengan riesgo para que sea necesario que se vacunen, ya que esto les va a mejorar la calidad de vida y además para que en los centros de trabajo no tengan brotes de enfermedades".

Mencionó que las enfermedades respiratorias pueden ser benignas o moderadas que no requieren hospitalización pero en algunos casos, 1 de cada 10 puede llegar al hospital, o requerir terapia intensiva y esto los pone en riesgo de muerte.

Dentro de las prevenciones se puede recordar que la población puede prevenir cualquier enfermedad no automedicandose, abrigarse adecuadamente, alimentarse correctamente, evitar las corrientes de aire, no consumir alimentos chatarra, alimentarse de frutas de la temporada, consumir bastantes líquidos, agua sin sabor, no bebidas azucaradas, tener un sueño higiénico.

Se menciona que en algunos casos se puede preinscribir terapia suplementaria como es tomar vitamina C, B, A y D, que se asocia a un mejor estatus inmunológico es decir se logra un mejor estado de defensa.

No se puede quitar el lavado de con agua y jabón o con gel antibacterial, utilización de cubrebocas, sin dejar de lado, la sana distancia.