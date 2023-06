Día del padre, las mejores actividades para celebrar a papá

Se acerca el día del padre y ¿no sabes qué regalarle?, no todo tiene que ser material, el tiempo de calidad entre padres e hijos también es un gran regalo, sobre todo por los recuerdos que se van a crear juntos. Por eso te vamos a dejar una lista de algunas actividades en las que no requieres invertir en algo muy costoso y que te traerá, sin duda, un gran momento en familia.

Paseo en bicicleta

Bicicletas | Foto Norma Rivera

No importa la edad que tengas ni la de tus hijos, un paseo en bicicleta es algo muy sencillo de realizar y no implica un gasto, pues la mayoría de las personas tienen una bicicleta en casa; además, no es necesario recorrer una gran distancia, unas vueltas por el parque Tangamanga, ya sea el I o el II es una gran opción. Y si no tienes una bicicleta en casa, en el Parque Tangamanga I puedes rentar bicicletas, desde 45 pesos la hora, o una bicicleta doble desde 90 pesos.

Senderismo en la Cañada del Lobo

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

Caminar en la naturaleza puede ser muy divertido y una oportunidad para platicar de muchísimas cosas, además de tener una vista increíble y el momento perfecto para tener fotografías que inmortalicen este día juntos.

Patinar

Cortesía | Pixabay

Hay muchas opciones para patinar, desde los clubs de patinaje como Go Roller, Ice Park, o los parques Tangamanga I y II; aunque también pueden aprovechar espacios como el Jardín de Tequis, e incluso en la cochera de tu casa si no dominas este deporte. Si no saben, es un momento para aprender juntos una actividad, eso sí ¡no olviden el casco y las rodilleras!

Picnic

Cortesía | Museo Francisco Cossío

Si tu papá o tú no son muy amantes de las actividades deportivas, un día de picnic puede lograr que salgan de la rutina y simplemente descansar con una rica comida o un delicioso postre; además podrías preparar algo de comer y así sorprender aún más a papá.

Videojuegos en familia

Archivo | El Sol de San Luis

Una tarde de videojuegos también es una opción en la que puedes quedarte en casa a descansar y aprovechar una divertida tarde de retos; aunque también hay lugares en donde puedes encontrar diversión con este tipo de atractivos como Circus Park.

¡Día de Gotcha y Go Karts!

Si lo de ustedes es un juego de adrenalina y velocidad, definitivamente deben ir a jugar gotcha y después a conducir un Go Kart; además encuentras paquetes muy accesibles en diversos sitios, incluso en el parque Tangamanga I hay un sitio para gotcha. En cuanto a los Go Karts te recomendamos Gokartmanía.

Cortesía | Karting Go

Así que ya lo sabes, hay cientos de actividades para realizar este domingo 18 de junio y celebrar a papá con algo divertido y original.