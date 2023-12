(Video) Lo que hicimos es historia; iremos por más: Gustavo Da Silva

Sabemos que la vara quedó muy alta pero eso no es impedimento para que se repita o mejoren lo realizado, ya que demostramos de que estamos hechos, afirmó en conferencia de prensa Gustavo Da Silva, director técnico del Atlético de San Luis.

"Primero quiero agradecer la confianza de la directiva, siempre me he sentido respaldado y desde que decidí quedarme, les dije a ellos que trabajaría para mi renovación, y ahora que se me otorgó mi compromiso con el club y responsabilidad conforme avancen las semanas será mayor, estoy consiente de eso, pero sigo firme con mis ideas al club, directiva y afición, de que siempre será el mismo de tener al Atlético de San Luis que se merecen y que nos lleve a llegar lo más alto posible. Lo hecho este año que lo guarden en la historia y sus mentes, porque eso no nos garantizará nada para el futuro.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Y por ello tenemos que pensar desde el inicio del próximo torneo que vamos a llegar más lejos que en el torneo pasado, no construirlo paso a paso, sino hacernos la idea de que ya nos dimos cuenta de que pudimos, entonces ahora hay que hacerlo más realidad desde el arranque, que nos respeten en todos los estadios donde juguemos, sea el rival que sea en base a ese estilo que ya creamos y ahora acompañado de mejores resultados, siendo más constantes", agregó el estratega sudamericano.

Ahondó en cuanto al futuro que se viene, "el compromiso será el mismo, salieron algunos jugadores pero también llegaron otros, y ya estamos trabajando con ellos para que sea lo más corto posible su adaptación, pero lejos de eso, buscaremos tener ese equipo con personalidad, con un estilo propio y sobre todo que ese trabajo en conjunto agrade tanto a nosotros mismos como a la afición. No será fácil repetir lo del pasado, pero trabajaremos para ello porque el material humano lo tenemos, así como la experiencia y ganas de seguir trascendiendo".

Por último aprovechó para enviar un agradecimiento general a todos los que le apoyaron desde que tomó al equipo: "Me gustaría agradecerle a todos ustedes el hecho de seguir mi trabajo en mi primer torneo como DT del equipo, su respeto que tuvieron conmigo y los jugadores. Que venga un 2024 mucho mejor para ustedes, nuestras familias y al club", apuntó.