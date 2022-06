Vengo a sumarme a este gran proyecto: Nicole Buenfil

Para Nicole Buenfil, quien llega de refuerzo al Atlético de San Luis femenil, el equipo se está armando para buscar el objetivo de calificar a liguilla en la próxima temporada, que arranca para ellas el 10 de julio.

"Muy contenta de llegar aquí, a esta ciudad, llevó poco tiempo unas dos o tres semana apenas pero me siento ya muy a gusto, como en casa. Me convenció el proyecto tan serio que está buscando la directiva, y también el entrenador Fernando Samayoa, que lo conozco bastante bien en mi paso por Atlas, por lo que vengo a sumar y convencida de que hay cosas importantes que hacer y otras que cambiar para bien de todos, y con el trabajo del día a día vamos a lograr esos objetivos que busca el Club", agregó la portera.

La portera ofreció su primera entrevista y afirma que viene a sumarse al proyecto. / Cortesía ADSL

Señala también que ella no se siente más que las demás por conocer al entrenador, "ha platicado con nosotras y nos dice que tiene la confianza plena en cada una, quizás a mi u otras jugadoras que estuvimos con él anteriormente nos conoce, pero esa confianza la va a tener acá con todas, conmigo o con la que sea, no es particular eso. Nos ha dicho mucho que sabe que tiene grandes personas en el equipo, y si estamos concientes de eso, podremos ser buenas en el campo en la medida que nos apliquemos, y creo que todas estamos convencidas de que haremos un buen papel el próximo torneo".

De los objetivos que busca con este cambio de equipo, afirmó "vengo a reforzarlo en la línea que me toca, buscar todas en grupo una liguilla que es lo principal, sumar los 24 puntos o más para alcanzar ese objetivo, pero independientemente de eso apoyar en lo que el técnico necesite y ser parte de esta familia Atlético de San Luis, porque teniendo una unión fuerte traerá consigo que se refleje en el terreno de juego con resultados positivos".

En cuanto a lo que representa para ella participar en la Liga MX Femenil que va creciendo con el paso de los años, Buenfil Renoult dijo "ya son 5 años de que nació este proyecto y vemos cada vez más aficionados en los estadios, al final depende de todas nosotras que esto crezca, debemos seguir trabajando como lo hemos venido haciendo, convenciendo con nuestro fútbol a todos, y que sigan sumándose más personas desde directivas, patrocinadores y jugadoras menores y mayores. En la medida que todos y todas aportemos, esto seguirá cuesta arriba".

Y finalmente se le cuestionó de qué le parece radicar en San Luis Potosí, "pues se que está la Huasteca Potosina cerca de aquí, algo que tengo que conocer (sonríe). Las enchiladas potosinas que ya las probé y están riquísimas. Espero darme un tiempo para conocer más la ciudad y el Estado, que no se ha podido por el momento por cuestiones del trabajo de pretemporada que estamos teniendo".

EL DATO

Nicole Buenfil Renoult, nació en Zapopan, Jalisco hace 23 años, y sus anteriores equipos fueron Atlas y Santos Laguna.