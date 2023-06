Unai Bilbao considera que tienen con qué ganarle a Monterrey

Ante el cuestionamiento a Unai Bilbao con relación a quien tendría ventaja entre Atlético de San Luis y Monterrey al estrenar nuevos entrenadores en el Apertura 2023, el defensa español afirmó que el conjunto potosino lleva la delantera.

"Es cierto que son dos nuevos entrenadores, pero nosotros tenemos la ventaja de que conocemos de hace año y medio a Gustavo, era un auxiliar muy activo, presente, con opinión en el cuerpo técnico, y ahora el tenerlo de entrenador es seguir con el trabajo que teníamos, claro que habrá algunos aspectos diferentes y creo que podemos aprovechar esos cambios que tendremos. Ellos apenas se están acoplando al sistema de Fernando Ortiz, y nosotros ya conocemos lo que quiere "Gus".

Por otra parte, afirmó que buscarán aprovechar ese envión anímico y de buen futbol con el que cerraron el Clausura 2023. "El final del torneo pasado nos elevó a todos, fue un gran punto de confianza, porque nos dimos cuenta de que podemos ser más atrevidos, apretar arriba para recuperar el balón, ser más protagonistas y ser un equipo del que se hable. Creo que con Gustavo podemos tener un estilo atrevido, agresivo y que marque la diferencia con el rival. Claro que requiere de tiempo, pero vamos con pasos firmes. Queremos que desde la fecha uno se hable del San Luis y no del rival".

Sobre la llegada de Julio César Domínguez al equipo, el ibérico comentó: "Tiene más de 500 partidos en la liga y con un mismo club, y ese hecho representa que es un jugador al que lo tienes que admirar y respetar. Tengo buena relación con él y nos hemos estado integrando muy bien en los entrenamientos, y estoy ilusionado de poder jugar con una leyenda como él".

Se le cuestionó ¿para qué está el Atlético de San Luis en el Apertura 2023?. "Sería un error poner objetivos a largo plazo porque el equipo vive del día a día, cada partido y dependemos de cada resultado que obtengamos. Si es cierto que en los últimos tres torneos hemos estado en los 8 mejores y habla de que va caminando el proyecto. Poco a poco nos vamos ganando respeto entre los otros clubes, y creo que ahora la responsabilidad de todo el plantel y cuerpo técnico debe ser aspirar a más en este torneo que inicia el sábado".

Unai Bilbao está a tres partidos de igualar a Nicolás Ibáñez como el jugador con más partidos en el club desde el año 2017.