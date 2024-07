Un debut soñado para Luis Ronaldo Nájera en la Liga MX

Luis Ronaldo Nájera, quien llegó este torneo a las filas del Atlético de San Luis, por fin pudo debutar en la Liga MX y lo hizo con una asistencia en el primer gol, en la victoria ante América por 2-1 en la fecha uno del Apertura 2024.

El joven nacido hace 21 años en El Mante, Tamaulipas, quien se formó en la cantera del Club Deportivo Mante y fue descubierto por la Academia Tigres de ese municipio, para luego pasar a las filas del cuadro felino, con el que despuntó en las fuerzas básicas y aunque fue varias convocado para el primer equipo, nunca pudo debutar en la Liga MX.

“La verdad que fue un debut soñado para mí, me sentí muy a gusto el tiempo que jugué, los compañeros me arroparon muy bien, y solo hice lo que sé y se reflejó en el trabajo que hice en el partido. Pude dar una asistencia para el primer gol de Klimowicz y al final se logró la victoria, todos felices por ese buen arranque y que salió bien todo lo planeado por el entrenador”, comentó con una sonrisa de oreja a oreja.

Con relación a la regla nueva de los menores, en la cual Nájera aporta el 60% de los minutos al Atlético de San Luis, el tamaulipeco comentó: “Creo que los jóvenes de mi edad, debemos aprovechar que la pusieron, que no sea por obligación sino que a base de trabajo te ganes las oportunidades, ya cada quien sabrá si las aprovecha o no. Los entrenadores te ponen, pero si no muestras capacidad, creo que será difícil que te tomen en los siguientes torneos en cuenta”.

De su relación con el nuevo DT Doménec Torrent, Luis Ronaldo afirmó que ha sido buena, no solo con él sino con todo el grupo, “nos da mucha confianza, es muy abierto para que puedas exponer lo que te sucede, como ves las cosas, sabe mucho de futbol. Incluso fue el mismo profe Torrent quien se acercó en la semana y me dijo que me estaba observando, ya el viernes en el hotel me comentó que iba a debutar, me dio una palmada en el cachete (sonríe) y pues yo solo le dije estoy listo”.

Por último, dijo que ante Mazatlán buscarán traerse la victoria aprovechando el envío anímico que traen, para luego encarar la segunda visita ante Pachuca con más calma.