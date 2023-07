Nahomi Martínez se propuso ir al Mundial y lo consiguió

Las potosinas Nahomi Guadalupe Martínez Razo y Vanessa Reyna Borjas lograron superar la evaluación que hizo la Federación Mexicana de Taekwondo en el Campamento en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CNAR) en la capital del país para integrar a la Selección Mexicana.

Las dos potosinas completaron el proceso para ser parte del seleccionado compuesto por 10 mujeres y 10 hombres que acudirán del 28 al 31 de agosto al Campeonato Mundial de Cadetes en Sarajevo, Bosnia y Herzegovina.

En el caso de Nahomi, ella tuvo una destacada participación en el Campamento del CNAR en donde se enfrentó a las mejores de su categoría y donde logró salir avante producto de su buena preparación y motivación de su familia.

“Me fue muy bien, tenía que hacer tres peleas y tenía que ganar dos, y pues gané los dos en dos rounds ya terminando esas peleas soy seleccionado nacional”, comentó orgullosa Nahomi.

Este logro para Nahomi es muy importante, pues desde pequeña comenzó su camino en el taekwondo y ahora a sus 13 se ven recompensadas las horas de entrenamiento y de intercalar con sus estudios de secundaria.

“Desde los tres años y yo veía entrenar a todos y me daban ganas de entrenar, veía a mi papá, mis tíos y me dieron ganas de entrenar. Yo estoy muy contenta con mis resultados porque desde muy chiquita estado esperando ir a un Mundial he trabajado por esto y ahorita que ya lo puedo cumplir pues estoy muy feliz muy contenta”, dijo la seleccionada mexicana.

Ahora Nahomi aprovechará estas vacaciones para poder entrenar y estar al 100 por ciento para su aventura en el viejo continente en donde viajará sin su familia, dice tener nervios por el viaje, pero su ilusión de trascender la motiva a ir a Europa y enfrentarse a las mejores de su categoría.

La deportista de San Luis Potosí que entrena en la escuela de TKD Guerreros Aztecas sueña con alcanzar el título en su categoría, ese es su objetivo a corto plazo, después, algún día poder competir en eventos grandes como lo han hecho dos de sus ejemplos a seguir.

“Ahorita pues esta María de Rosario y Daniela Sousa porque acaba de ganar el Mundial ahora en Guadalajara en las finales en los últimos segundos dio unos giros y yo quisiera aprender eso ser como ella. Está María del Rosario porque ha ganado primer lugar en los Juegos Olímpicos”, señaló.

La Selección Mexicana de TKD que acudirá al mundial en la rama femenil son por San Luis Potosí Vanessa A. Reyna Borjas en 32-43 KG, 144 cm y Naomi G. Martínez Razo en 37-51 KG, 156 cm; Por la CDMX van Maia Méndez Robledo en 33-45 KG, 148 cm, Shabnam Ali Baiz Ochoa 39-53 KG, 160 cm y Valeria M. Balcazar Zaragoza en 47-64 KG, 176 cm.

Por Guanajuato asistirán Carolina Robles Márquez en 35-48 KG, 152 cm, Amparo V. Gutiérrez Martínez en 41-56 KG, 164 cm y Saraí G. González López en 50-75 KG, +176 cm. Por Tamaulipas competirán Fernanda M. Rodríguez Serna en 43-59 KG, 168 cm y Linda V. Rodríguez Ávila en 45-61 KG, 172 cm.

En varonil asisten por el Estado de México Isaac Galindo Muciño en 39-53 KG, 160 cm, Kenai Hernández Castillo en 45-61 KG, 172 cm y Derek Reglero Alvarado en 52-80 KG, +180 cm. Por Nuevo León clasificaron Luis H. Martínez Ortíz en 35-48 KG, 152 cm y Dagoberto A. Martínez Ortiz en 37-51 KG, 156 cm.

Por Hidalgo va Andres B. Ramos Barajas en 33-45 KG, 148 cm, por Durango Leonardo Ramírez Ramírez en 41-56 KG, 164 cm, por Jalisco Guillermo M. Cortes Labastida en 43-59 KG, 168 cm, por Tamaulipas Jorge O. Martínez Martínez en 47-64 KG, 176 cm y Joshua E. Cruz Gómez de Chiapas en 49-67 KG, 180 cm.