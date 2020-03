SLP será representado por 31 halteristas

Los integrantes del representativo potosino de levantamiento de pesa, ya se encuentran en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde encararan la fase regional de los Juegos Nacionales CONADE 2020, donde buscarán su pase a la etapa nacional de este evento considerado la máxima competencia deportiva del país..

Fueron 31 halteristas potosinos lo que emprendieron el viaje a tierras regiomontanas en las categorías Sub 15, Sub 17, Sub 20 y Sub 23, teniendo como entrenadores a Diobel Valdés del Castillo, Nelson Orlando González Huerta y Ulises Efraín Torres Izaguirre.

En la categoría sub 15, Francisco Javier Reséndiz Portugal, Emanuel Blanco Rivera, Pedro de Jesús Trujillo Ibarra, Joseph Abdiel Berzosa Valdez y Leonardo Daniel Vela Nava, en la rama varonil y en la rama femenil Sofía Ramírez Andrade y Violeta Yatana Nava Uresti, son las representantes potosinas.

Con respecto a la categoría U17, Ángel Gael Gómez Vega y Daniel Beltrán Mendoza son los representantes potosinos en esa división. Fernando Martínez Silva, Arturo Adrián Solís Salas, Héctor Uriel Milán Osornio y Randy Abraham Luna Licona conforman el representativo sub 20 en la rama varonil; mientras que Xiomara Denys Zaragoza González, Sofía Nijiko Aramburu Rocha, Daniela Itzel Ávila Tristán y Pamela Lizbeth Carranco Orta son las representantes en la rama femenil. Finalmente, en la U23, acuden representando al estado, Vicente Uriel Montoya Alvarado, Emanuel Rodríguez Piñon, José Luis Castillo Jiménez, Juan González de la Cruz, David Eduardo Olivera Méndez, Daniel de Jesús Alonso Lara y Diego Armando Alfaro Bueno en la rama varonil y Valeria Lisbeth Reyes Rodríguez, Esebeydi Hangarat Herrera Acosta, Lisset Montserrat Trujillo Soriano, Mariana Meza Muñoz y Paola Elizabeth Martínez Ramírez conforman la delegación potosina en la rama femenil.

La etapa regional se estará celebrando los días 7 y 8 en tierras norteñas donde se enfrentarán a los representativos de Nuevo León Coahuila y Tamaulipas.