Santos se mantiene en el sexto sitio de la clasificación

Santos del Potosí cerró la jornada 12 en el sexto sitio de la Temporada 2023 de la Liga Nacional de Baloncesto (LNBP) luego de que en el primero de la serie ante Astros de Jalisco en el auditorio Miguel Barragán los potosinos lo ganaron de buena manera por 104-87, pero cayeron en el segundo por 90-73.

Los números de los potosinos los mantienen en la sexta posición con marca de 7 ganados y 5 perdidos para un total de 19 puntos; el líder actualmente es Fuerza Regia con 23 unidades, Astros con 21 está en segundo sitio, Abejas es tercero con 20, Halcones de Xalapa en cuarto con 20 unidades y el quinto son los Libertadores con 19 puntos.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

El siguiente rival serán los Halcones de Xalapa en calidad de visitante, ante esto el coach del equipo Héctor “Bobby” Porrata, señaló que les dará algunos días a sus jugadores para después comenzar a preparar la serie ante uno de los favoritos de la LNBP.

“Hay que trabajar el miércoles, jueves, viernes, hay que viajar y preparar la próxima serie, Xalapa viene de perder dos partidos, pero vamos de visitante, sabemos que es uno de los equipos protagonistas, de los equipos favoritos, así que mi meta pues era terminar esta mitad de temporada con un siete y siete, así que estoy todavía en los mis números”, señaló el entrenador puertorriqueño.

Recordó que a principio de la temporada y cuando comenzaron con la recha de 4 sin perder, podría haber “turbulencias”, pero esto es parte de un equipo que apenas se está formando y que tiene varios jóvenes en su plantilla.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

“Es proyecto nuevo, mucha juventud, jugadores que necesitaban este tener rose en esta liga, que están buscando esa oportunidad en este equipo, así que la están aprovechando, estoy muy contento con el trabajo de ellos, pero sí sabemos que van a haber días buenos y días menos buenos, así que me voy contento con la serie, sacamos uno con un equipo muy importante, un equipo protagonista, bueno en subcampeón de la Liga, así que pues para mí contento con mis jugadores, hay que seguir trabajando y prepararnos para la próxima serie” señaló.

Fue claro con los errores que tuvieron contra los Astros que les costaron una dolorosa derrota en casa y que los exhibió ante su gente en el Barragán.

“No entró el tiro largo, tampoco tuvimos las energías que tuvimos desde principio que fuimos muy enérgicos, en ambos lados. Nos costó traer la misma energía en cancha y bueno, al final una combinación de no ser muy efectivo del perímetro, no muy bien de la línea tiro libre, al final pues no pudimos remontar y yo diría que ya a finales del segundo periodo empezamos a dar muestra de cansancio” dijo el coach de los celestiales.