San Luis Potosí superó las expectativas: Robert Thomas

San Luis Potosí fue una magnifica sede y deja la vara muy alta para quienes organicen la novena edición. Así lo afirmó el belga Robert Thomas, presidente de los Juegos Latinoamericanos Policías y Bomberos.

"He pasado 25 años como director de los Juegos Mundiales de Policías y Bomberos y como 10 años de los Juegos Europeos de este mismo rubro, y sabía y estaba conciente de que al montar los Juegos Latinoamericanos no iba a ser fácil, pero cada edición que ha pasado vienen acompañados de sorpresas. Hace menos de 4 meses buscaba en el mapa San Luis Potosí, México, y no tenía idea de donde estaba localizada esa ciudad. Pero hoy que hemos acabamos la octava edición de los Juegos Latinoamericanos ya conozco mejor esta ciudad y esto no fue un milagro porque vivimos una edición magnifica, resultado del trabajo del presidente municipal Enrique Galindo y todo su equipo de trabajo. La verdad que gracias a todos ellos porque en tan poco tiempo hicieron un magnifico trabajo".

Ahondó en que es la primera vez que en una ciudad sede, sean Juegos Mundiales, Europeos o Latinoamericanos, que un Alcalde se presenta todos los días en los juegos y se encarga de premiar a los atletas ganadores de medalla, "pero no solo él sino los titulares de cultura, deporte, turismo, policía municipal, etc, todos ellos estuvieron al tanto de la organización y de los competidores, algo que nos dejó sorprendidos y bien merecido tienen una ovación".

Robert Thomas, Presidente de los Juegos Latinoamericanos Policías y Bomberos contento por los resultados. / Cristian Robledo

El también presidente de la Asociación Internacional de Tácticas Policiales comentó que estos 15 días que pasó en la capital potosina se sintió muy a gusto, "siempre me dicen a donde voy siéntete como en tu casa, pues ahora si puedo decirlo, me sentí como en mi casa, es la verdad. Muchas gracias a todos, voluntarios, atletas, autoridades, organizadores y sobretodo a al pueblo potosino por la hospitalidad y todo lo que brindaron a estos octavos juegos que fueron un éxito", concluyó.

EL DATO

La cifra oficial de atletas inscritos fue de 1307 competidores de 15 países y 16 entidades de México.